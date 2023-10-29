羅密歐與祝英台｜爸爸陳豪被打女兒喊住睇　陳茵媺：用咗幾日解釋

《羅密歐與祝英台》播出10集，可以說是愈睇愈好睇。劇中飾演主角「隔世情人」梁山伯和祝英台的陳豪和陳茵媺自然功不可沒。早前，黃碧蓮接受《香港01》訪問曾爆演出親吻陳豪一幕時，他的太太陳茵媺站在mon後監場。陳茵媺今日（29/10）出席劇集宣傳活動時，就透露了她和老公陳豪之間原來有個不為人知的習慣！



陳茵媺仲係咁靚女。（林迅景 攝）

陳茵媺講湊仔經

陳茵媺接受《香港01》訪問時表示，自己採取自由政策照顧小朋友，即是讓他們放膽去玩，放膽地去犯錯。她說：「我鍾意同小朋友玩，係因為想佢哋放鬆啲，同埋令佢哋知道媽咪、爹地同埋屋企係一個好安全嘅環境，可以好chill好relax，可以show到佢哋真實一面，even佢哋喊，我都想佢哋喺我面前喊，唔想佢匿埋喺房喊。想佢哋知道媽咪幾時都支持你，就算係naughty媽咪都愛你。」

陳茵媺同一班演員喺後台玩自拍。（林迅景 攝）

仔女係爸爸媽媽die-hard fans

仔女們有沒有看《羅密歐與祝英台》？陳茵媺甜笑，說道：「有呀！佢哋而家變咗最大嘅fans。其實佢哋未試過睇我哋劇集，阿Mo（陳豪）都未試過，我嘅更加冇。首先劇集意識比較成熟，再加埋佢當時好細，所以我哋keep住都冇俾佢哋睇，同埋佢哋好早瞓，7點鐘就瞓。」

陳豪、陳茵媺一家。（網上圖片）

爸爸陳豪被媽媽陳茵媺打 小女兒睇到喊

陳茵媺續說，因為《羅密歐與祝英台》是她淡出很久之後回歸的第一套劇集，而且也是她和陳豪合演的劇集，加上小朋友也長大了，也能一邊睇一邊說明分辨真假。她說：「當然有啲比較暴力嘅場口都唔係幾俾佢睇。佢哋好乖嘅，當我話有啲暴力嘅場口，佢哋都會走咗去，『得未呀？可唔可以入返嚟？』咁樣，哈哈。」

陳茵媺和陳豪在《羅密歐與祝英台》劇中有不少打戲。（劇照）

陳茵媺和陳豪在《羅密歐與祝英台》劇中有不少打戲。（劇照）

陳茵媺和陳豪在《羅密歐與祝英台》劇中有不少打戲。（劇照）

陳茵媺也表示，起初小女兒見到爸爸陳豪被媽媽開槍射中，也受到不少驚嚇。她說：「初時阿女見到我射爸爸佢都好upset，之後見到有人打爸爸，佢又喊晒，佢未見過呢啲畫面，佢就好驚，都用咗幾日時間講呢啲係扮出嚟。咁佢先有啲紓緩，而家睇佢就知唔係真嘅。我都同講佢講，做演員責任就係令觀眾感受到嗰樣嘢同埋氣氛，所以你而家有呢個感覺係啱嘅。」

陳茵媺直言唔睇老公親熱戲。（《羅密歐與祝英台》截圖）

陳茵媺透露唔睇陳豪親熱戲

早前出現黃碧蓮親吻陳豪一幕，陳茵媺也表示沒有讓小朋友們收睇，更大爆：「呢個冇睇，我連自己都冇睇，哈哈哈。呢個就好難解釋啦，我會講：『呢個唔係爸爸，而係角色。』」她直言小朋友長成後，也未必會讓他們觀看，說道：「你諗吓阿Mo拍咗好多套劇集，我直到而家都冇睇佢鍚任何人。I mean如果我睇完一定會有少少唔舒服㗎，at the same time我都明白係劇情需要，我都唔想畀壓力對方，to be honest，到我拍嘅時候有親密鏡頭，我都唔希望老公畀壓力我，咁樣我會做得唔好，所以我就覺得大家都唔好睇。」