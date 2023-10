羅密歐與祝英台｜爸爸陳豪被打女兒喊住睇　陳茵媺：用咗幾日解釋

《羅密歐與祝英台》播出10集,可以說是愈睇愈好睇。劇中飾演主角「隔世情人」梁山伯和祝英台的陳豪和陳茵媺自然功不可沒。早前,黃碧蓮接受《香港01》訪問曾爆演出親吻陳豪一幕時,他的太太陳茵媺站在mon後監場。陳茵媺今日(29/10)出席劇集宣傳活動時,就透露了她和老公陳豪之間原來有個不為人知的習慣!



陳茵媺講湊仔經

陳茵媺接受《香港01》訪問時表示,自己採取自由政策照顧小朋友,即是讓他們放膽去玩,放膽地去犯錯。她說:「我鍾意同小朋友玩,係因為想佢哋放鬆啲,同埋令佢哋知道媽咪、爹地同埋屋企係一個好安全嘅環境,可以好chill好relax,可以show到佢哋真實一面,even佢哋喊,我都想佢哋喺我面前喊,唔想佢匿埋喺房喊。想佢哋知道媽咪幾時都支持你,就算係naughty媽咪都愛你。」

仔女係爸爸媽媽die-hard fans

仔女們有沒有看《羅密歐與祝英台》?陳茵媺甜笑,說道:「有呀!佢哋而家變咗最大嘅fans。其實佢哋未試過睇我哋劇集,阿Mo(陳豪)都未試過,我嘅更加冇。首先劇集意識比較成熟,再加埋佢當時好細,所以我哋keep住都冇俾佢哋睇,同埋佢哋好早瞓,7點鐘就瞓。」

爸爸陳豪被媽媽陳茵媺打 小女兒睇到喊

陳茵媺續說,因為《羅密歐與祝英台》是她淡出很久之後回歸的第一套劇集,而且也是她和陳豪合演的劇集,加上小朋友也長大了,也能一邊睇一邊說明分辨真假。她說:「當然有啲比較暴力嘅場口都唔係幾俾佢睇。佢哋好乖嘅,當我話有啲暴力嘅場口,佢哋都會走咗去,『得未呀?可唔可以入返嚟?』咁樣,哈哈。」

陳茵媺也表示,起初小女兒見到爸爸陳豪被媽媽開槍射中,也受到不少驚嚇。她說:「初時阿女見到我射爸爸佢都好upset,之後見到有人打爸爸,佢又喊晒,佢未見過呢啲畫面,佢就好驚,都用咗幾日時間講呢啲係扮出嚟。咁佢先有啲紓緩,而家睇佢就知唔係真嘅。我都同講佢講,做演員責任就係令觀眾感受到嗰樣嘢同埋氣氛,所以你而家有呢個感覺係啱嘅。」

陳茵媺透露唔睇陳豪親熱戲

早前出現黃碧蓮親吻陳豪一幕,陳茵媺也表示沒有讓小朋友們收睇,更大爆:「呢個冇睇,我連自己都冇睇,哈哈哈。呢個就好難解釋啦,我會講:『呢個唔係爸爸,而係角色。』」她直言小朋友長成後,也未必會讓他們觀看,說道:「你諗吓阿Mo拍咗好多套劇集,我直到而家都冇睇佢鍚任何人。I mean如果我睇完一定會有少少唔舒服㗎,at the same time我都明白係劇情需要,我都唔想畀壓力對方,to be honest,到我拍嘅時候有親密鏡頭,我都唔希望老公畀壓力我,咁樣我會做得唔好,所以我就覺得大家都唔好睇。」