向佐愛妻郭碧婷遇時裝車禍　短髮濃妝急速衰老　網民嘲撞臉石內卜

39歲台灣混血女演員郭碧婷，以拍攝廣告以及擔任MV女主角踏進演藝圈，知名作品包括《神犬小七》、《小時代》等，亮麗外表與溫柔氣質深受觀眾喜愛，並在2020年和向佐結婚，婚後育有一雙兒女。值得關注的是，郭碧婷前陣子產後復出時，被網友認為跟奶奶向太（陳嵐）有「婆媳臉」，最新造型曝光後再度惹議。



【圖輯】網民：「衰老那麼快…」、「是你嗎？石內卜」（點圖放大看郭碧婷「炒車」造型及更多昔日靚相👇👇👇）

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郭碧婷日前終於回歸演藝圈，接下珠寶拍攝廣告邀約，相較以往打扮更加成熟，或許是剛生完二寶，體態和身材明顯改變許多，不僅小V臉消失得無影無蹤，手臂也很粗壯。至於郭碧婷在多倫多國際電影節走紅地氈的最新造型，曝光後隨即在網路上瘋傳，畫面中能夠看見，中分短髮的她罕見畫上微煙燻妝，胸前還有一朵大大的黑玫瑰，而老公向佐也出席同一場活動。

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事實上，郭碧婷一開始以清新、清純走紅，怎料婚後造型越來越詭異，讓粉絲網友崩潰不已，尤其此次的紅地氈造型更是難以接受，就連老公向佐也穿黑裙子現身，夫妻倆同框合照讓人直呼看不懂。對此，掀起微博粉絲網友熱議，也有人曬出她從前的美照，留言感嘆，「郭碧婷像是被吸乾了元氣」、「郭碧婷衰老那麼快」、「是你嗎？石內卜」、「明明那麼漂亮的大美女，什麼造型師」、「她顏值這麼高都被拉下來，服了」。

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