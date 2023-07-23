吳宗憲沒空看黃子佼2萬字自白文　突爆粗口揭自己感情內幕

吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典21號出席《綜藝大熱門》10週年記者會，3人一起搭檔了10年，對彼此都有滿滿感謝，製作單位還獻上特製獎盃犒賞他們。



談到日前與黃子佼的風波，吳宗憲坦言最近很忙，沒有時間可以看他2萬字的心聲，「看公文都來不及了，還看什麼2萬言書，但是他老婆（孟耿如）比較辛苦，在這裡祝福他們，希望大家給更多的寬容、包容」。

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吳宗憲說，過去他被記者修理時，那個回憶也是歷歷在目，「未婚生子怎樣的，但我們給每交一個女朋友，都是為了要生小孩。不是啦，所以大家放心好不好，憲哥都永遠站在這個地方，我是中流砥柱，如果我垮了的話，那台灣藝能界沒有人了」。他不忘虧一旁的Lulu與陳漢典，「我的高標準，不是他們這些爛東西」，相當愛逗嘴。

黃子佼在2萬字的自白中，有再度跟所有被傷害的人道歉，至於是否願意接受黃子佼的道歉？吳宗憲說：「我不以為忤，所以就也沒有所謂的道歉。律師要告，就不是我的事，如果能夠因為訴訟有所得的話，我就全部會拿來做公益，包括館長的的88萬5千2百元（台幣），我會拿來做公益。」

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針對黃子佼是否有機會回歸演藝圈一事，吳宗憲先表示心裡很難過，「就是我非常親近的朋友，我需要用幾十年的時間，才知道我在你們的心裡面，是被誤解的嗎？我從來沒有解釋，那我就這樣硬扛下來，每交往的一個女朋友，我會考慮到未來，他X的，又不是我的錯，然後分開，因為我不能接受你。我站在這，都還沒有講過一個人怎樣，這個才是一個男子漢嘛，我心裡面最大的難過就是，跟你們相處那麼久的時間，然後人家都來曲解你」。

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