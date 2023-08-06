吳宗憲突曬拍節目時擦傷照 手腳全傷見血 血淋淋畫面嚇壞粉絲
撰文：中天新聞網
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綜藝天王吳宗憲經常在社群分享生活大小事，6日他突然曬出手腳都被磨破的受傷照，血淋淋的畫面相當驚人，原來是他某次在所主持的節目《綜藝玩很大》出了意外，不少粉絲紛紛留言關心。
吳宗憲6日在臉書PO出一段影片，寫下：「哇，厲害啦。印象深刻的一次《玩很大》，很開心，全力以赴的感覺。」只見畫面中他的手腳有多處擦挫傷，連鞋子都磨破了，一旁的醫護人員正幫忙擦藥，網友看到則留言：「太拚了啦！收視長紅」、「騎腳踏車那次嗎？差點嚇死」、「出外景難免有狀況！要按時敷藥~保重注意安全！」
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事實上，吳宗憲所PO出的掛彩照，是某一年錄製節目時，在遊戲關卡中騎腳踏車，疑不慎摔車造成，他當時仍不忘搞笑說：「綜藝玩很大！全部玩真的！爽快啦～」，儘管受傷還是非常樂觀。
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