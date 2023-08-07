「台灣第一女優」吳夢夢豪語驚人　一句話令吳宗憲現尷尬反應

「台灣第一女優」吳夢夢入行7年，是台灣成人產業的起頭者之一，近日她登上吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典主持的《綜藝大熱門》分享心路歷程。她坦言當初因為家裡沒錢，決定下海「一條龍」拍片，想題材、演出、剪輯、上傳都自己來，累積至今已有100多部作品，也有不少忠實粉絲。



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吳夢夢說，一開始是先找粉絲拍片，20分鐘的片必須拍攝6到8小時，相當辛苦。後來在路上搭訕到現在的醫生男友熊吉，兩人一拍即合，就開始搭擋拍片。自從有男友後，吳夢夢的男伴就固定是他，Lulu好奇問：「假設日本重金禮聘找妳拍，但要求只能跟當地男優搭檔的話，可以嗎？」在金錢的誘惑下，吳夢夢表示會考慮，並開玩笑說：「就看男朋友什麼時候不好用。」

吳夢夢認為她跟男友是真愛，吳宗憲聽了覺得疑惑，就反問她：「但妳又說因為好用才那個，我們也沒有因為不好用，被淘汰過啊。」Lulu在旁笑虧：「這不可考吧！」吳夢夢則是很機靈，冷靜地看著吳宗憲說：「那可能是因為你很好用啊，是不是？」

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這話讓吳宗憲聽了很尷尬，眼神開始撲朔迷離、摸眉毛裝忙，甚至不知該如何接話，跟平常反應很快的他有點反差，Lulu看他如此緊張，故意調侃：「第一次遇到他訪問不知道怎麼辦，難得看到憲哥這樣。」

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