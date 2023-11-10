祈錦鈅成功誕女大曬抱娃照　澄清冇全裸：不過大便都黏在我身上

祈錦鈅日前去加拿大待產，昨（9）日順利產下寶寶，並在社群平台分享生產艱辛過程，引發熱議；事後她則出面澄清拍攝當下的狀況，強調自己沒有化妝、沒有全裸。



祈錦鈅昨天生產完後在IG上報平安，更感謝外界祝福，強調自己並沒有化妝，而是生產前去接睫毛、霧眉眼線。此外，她生產後曝光與孩子的合照，被網友誤以為是全裸生產，她則特地澄清說：「唉唷沒有全裸啦，是醫生護士拉下來，讓我們skin to skin抱一個小時，親膚時間這樣。」指出當地的孕婦生產後都會讓寶寶與母親肌膚抱一小時：「好溫暖的規矩，不過大便都黏在我身上啦。」

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祈錦鈅透露小公主體重2695公克、身高48厘米，直說：「真的是千金來著，捧著都是滿滿的感動，開指真是太可怕了，陣痛也真是太可怕了，我們新手爸媽就這樣上路啦，以後也請大家有經驗的爸爸媽媽前輩多多指教。」

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