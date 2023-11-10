蕾菈吸毒｜網民熱議哪個網紅最清流　這3組YouTuber揮底Pan Piano

台灣YouTuber圈今年爭議事件不斷，先是爆出劉芒嚴苛修圖需求，蔡阿嘎旅日評價態度輕蔑等，近期又爆發網紅Joeman、蕾菈夫婦吸食大麻風波，對此，網友不免好奇詢問「台灣YouTuber清流還有誰」，引發眾人熱烈討論。



台灣清流YouTuber還剩誰？這些YouTuber獲網大力稱讚

一名網友在PTT八卦版發文，原PO透露看到Joeman被捕其實不意外，「過去我們只看到肥宅那面，現在帥哥那面、有錢那面都看到了，再看到吸毒那面好像也還好，多的是大家看不到的那面」，原PO接著也列舉長青樹蔡阿嘎、公道伯呱吉、清流阿滴等高聲量YouTuber都逐漸崩壞，「清流還剩下誰呢？」

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原PO首先認為是大胃王YouTuber千千，「形象好無負面新聞，業配還會不好意思，沒什麼心機就是專心工作分享美食，出產品賺錢，也不會引戰，重點是人美心地善良，真是太棒了呢！不愧是二林之光」，許多鄉民也紛紛發言，像是Pan Piano、千千、HowHow、啾啾鞋、統神、蝦土豆、多米多羅、健人蓋伊、豆漿、嘟嘟人及已離世的光頭哥哥均獲得10位以上網友支持，還有人表示「千千真的算是大咖YTR中還保持初衷的」、「清流唯一支持Pan老師」、「啾啾鞋吧，真的有學問」、「你把我們統神放哪裡」、「蝦土豆，邊緣人美食家」、「蓋伊吧，形象還挺陽光的」、「豆漿俊榮，吸貓草也不犯法」、「嘟嘟Men推一個」。

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其中，也有鄉民認為「金針菇也很神奇，她家小孩都在台灣生活」、「台客劇場、健人蓋伊，昨天看到一個叫黑皮的也蠻認真在介紹桃園機場」、「酒帝跟她爸啊，喝高粱超猛」、「中指通啊，他值得一座諾貝爾和平獎」、「孫女訪問中啊，街訪之母」、「小施啊，良心車商」。

好味小姐、許伯簡芝、英雄日常成網友票選最清流YouTuber

其中最多人點出清流YouTuber前三名依序為「好味小姐」57票、「許伯&簡芝-倉鼠人」41票及「英雄日常」31票，網友表示「好味小姐啊，超用心的業配」、「好味小姐，自己一家人就自給自足，從不用蹭話題，也不靠別人互相捧」、「好味小姐，業配就光明正大，但更多是爆笑的實驗不小心業」、「好味小姐，脆脆阿斷的互動超讚」、「許伯簡芝&好味小姐，兩家人都溫馨」、「我只服許伯簡芝」、「許伯簡芝吧，最喜歡這對夫妻」、「許伯簡芝吧！看那衣服生活真的好節省...」、「英雄日常推一個，我只准我家小孩看他」、「英雄日常默默變百萬YouTuber」、「英雄日常，最近還開噴手遊假廣告，respect」。

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為何清流YouTuber受到台灣網友討論？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一個月「清流YouTuber」聲量趨勢，可以發現11月7日受到Joeman及蕾菈夫婦吸食大麻風波影響，在PTT和臉書、YouTube新聞留言區出現討論台灣還剩哪些清流YouTuber的聲音，網路聲量累積2,649筆。

另外再來看近一個月「清流YouTuber」熱門關鍵字，可見人生肥宅x尊、湯宇、蕾菈、翁雋明、英雄日常、好味小姐、許伯、簡芝、啾啾鞋、統神、光頭、孫女等。其中YouTuber尊先是被踢爆手遊業配影片作假，本人隨即坦承自己草率接業配並對粉絲鄭重道歉，後來又爆出Joeman、蕾菈、湯宇吸食並持有大麻負面新聞，網路上便開始出現「清流YouTuber」討論。

包含以日常旅遊和玩具開箱為主題的「英雄日常」、分享貓咪日常的「好味小姐」、介紹動物習性並以《從零開始養》系列爆紅的「許伯&簡芝-倉鼠人」、科普新知的知識型創作者「啾啾鞋」、打手遊開直播互動的「統神」、以搞笑短片和祝福影片爆紅的「光頭哥哥」及被譽為街訪之母的「孫女」都被網友提及是清流YouTuber。

「清流YouTuber」近一個月聲量趨勢變化（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

「清流YouTuber」近一個月熱門關鍵字（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月10日至2023年11月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『清流YouTuber』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】