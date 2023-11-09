蕾菈吸毒｜美女揭台灣網紅圈「人手一支大麻」：很多人沒被爆出來

台灣網紅Joeman（九妹，本名翁雋明）、蕾菈夫妻6日因持有大麻被捕，震驚外界。IG上擁有百萬粉絲的女模特兒雪碧（本名方祺媛）發文表示，看到相關新聞後「一點都不意外」，因為大麻在網紅圈內「太好拿」，且周遭朋友人手一支，只不過還有很多人沒被爆料出來而已。



雪碧在IG上貼出Joeman和蕾菈夫妻惹上「麻」煩的新聞，坦言「這對夫妻出這樣的新聞，我一點都不意外」，透露其實網紅圈內不少人都「心知肚明」，只不過「還有很多人沒被爆而已」。雪碧分析網紅涉毒的幾個原因，分別為「東西太好拿，周遭朋友人手一支，這樣的誘惑很難抗拒，好像不一起就不是一掛」、「跟流行，雖然煙比較毒，但大麻在台灣就是毒品」以及「抗壓性小的人，很容易陷入」。

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雪碧也說，網紅涉毒遭檢舉後，接下來會做的事情就是拍影片道歉，「拍個影片開個盈利割一波，持有不會罰很重也不會被關」。加上台灣人可能很容易就遺忘這件事情，所以「拍拍影片裝傻就過了」。雪碧認為，Joeman、蕾菈和湯宇遭法辦後都是「無保請回」，覺得台灣的法律真讓人無言，「持有少量沒販賣就是這樣，這樣不是教大家來吸一下？反正沒罰」。

雪碧推測，Joeman和蕾菈夫妻應該是太高調有得罪人，才會被檢舉，因為警察是根據線報上門搜索的，「網民是很恐怖的，一般人不會檢舉自己朋友吧」。

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雪碧呼籲，大麻在台灣合法化前「都還是毒品」，網紅身為公眾人物有強大的粉絲影響力，相對的需要承受的壓力也很大，可以透過運動健身來紓壓。她也提醒，網紅的粉絲都有不少年輕族群，「其實都以我們是榜樣，所以希望這樣的事不要再發生，讓網紅圈變了樣，而且家裡有小孩抽這個真的不好」。

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