莫文蔚20年前寫真曝光　回首青春胴體揭當年拍攝內幕：什麼都沒穿

今年10月，莫文蔚在香港舉辦了一個小型藝術展，將20年前大膽且前衛的寫真集再度展出：裸露但適度，生動詮釋「性感」二字。



編輯：張銳嘉（一条）／責編：陳子文（一条）

在出道的30年裡，莫文蔚發行了30餘張專輯，舉辦了100多場演唱會，成為一代人的回憶。2019年，她宣佈未來不再舉辦大型巡迴演唱會，開啟人生下半場。

展覽閉幕那天，一条攝製組和莫文蔚相處了一下午，相比起年輕時的靈動青澀，現在53歲的莫文蔚常以素顏示眾，身上帶著一種渾然天成的鬆弛感。她身材一直保持45kg，20年前的衣服都還在穿。

我們看她在街上遛五隻狗、和老公親密互動，也談及不再舉辦大型巡迴演唱會背後的原因。採訪的一小時裡，我們多次開懷大笑，就好像眼前的莫文蔚，還是25年前那個唱《忽然之間》的靈氣少女。

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01 53歲的莫文蔚渾然天成的鬆弛感

太平山街附近，畫廊、小眾書店、咖啡廳雲集，這裡是香港的一小塊文化街區。莫文蔚的展覽《莫後光年》就在這個街區坡道上的一間畫廊裡，這是她的前同事、滾石唱片前總經理新開辦的空間。

畫廊很袖珍，不到40平方米，展覽的信息量卻很大。進門左手邊是一整面貼紙牆：和好友張國榮、劉德華、周星馳的合照，《墮落天使》、《西遊記》的劇照，還有和知名攝影師夏永康合作的眾多創作等等。莫文蔚的20歲到50歲，就都在這裡了。

右前方一幅巨大掛畫成為全場焦點：莫文蔚全身裸露趴在一張黑色皮梳化上。這幅《全身莫文蔚》是為1997年同名專輯拍攝的封面，是莫文蔚進入滾石唱片後的第一張專輯，直到現在都是香港唯一一張背部全裸的流行音樂專輯封面。

她愛用肢體表達自己，而性感與裸露無關，她說：「赤裸但不顯露，脫光了但仍穿著衣服。」

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莫文蔚一直很大膽。1997年電影《墮落天使》拍攝結束後，因為染了一頭紅色頭髮，發質開始變差，她乾脆踢了光頭，還以寸頭形象接戲，維持了半年；2001年在西藏拍戲，她就許下了心願未來一定要在這裡開一場演唱會。2019年出道25年巡迴演唱會「絕色莫文蔚」在西藏成功舉辦，她成為第一個在世界最高海拔舉辦大型個人演唱會的人，刷新了健力氏世界紀錄。

這年的她剛好50歲，在此之後，她宣佈不再舉辦大型個人演唱會，而背後的原因之一，便是她一直踐行的環保主義。她希望身體力行，盡可能減少污染和資源浪費。

莫文蔚不怎麼買新衣服，東西也保存得很好，「重點是我身材沒有變」她笑著說道。前幾天的表演上，還有粉絲認出了她穿著20年前拍寫真的同一件衣服。

現在的莫文蔚常在微博分享生活、跟老公的合影，工作節奏放慢後，他們常在倫敦的家裡放鬆。她因為這次展覽回到香港一段時間，攢了一波工作一起完成：「就不要像以前一樣，因為一個出場一個亮相就飛很遠，還覺得自己很酷。（笑）」

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在展覽期間，我們聯絡到畫廊老闆，跟我們溝通拍攝，她一直說喜歡一条的作品，也沒干涉拍攝和採訪內容。直到拍攝當天，我們才知道她曾是滾石唱片的總經理。

當天還有一個小型媒體和粉絲見面會，小小的展廳內擠滿了人，而負責活動的團隊卻十分精簡，一些工作莫文蔚親力親為。

送走了朋友和粉絲，就只剩畫廊的老友陪伴莫文蔚。她的行頭十分簡單，一個單肩托特包裡裝了一件衣服和一個化妝包。在一条採訪前，她一個人在幾平方米的化妝間裡用粉餅的小鏡子補妝，穿著黑色T恤來到了一条的鏡頭面前。

採訪結束後，我們發現門口的粉絲遲遲不離開，轉頭莫文蔚已經走出了畫廊，跟粉絲互動，還牽過路人的5隻柴犬大方合照。來接她下班的老公，站在旁邊默默觀看。

畫廊老闆也準備下班了，她說伍佰來香港了，他們約了一起吃晚飯：「以前滾石的同事現在都還是朋友一樣。」

以下是莫文蔚的自述。



02 20年的前衛寫真

突然間到了出道30年，有些不可思議，就想做點好玩的新的東西。偶然得知前同事開了這樣一個畫廊，我就覺得我們當然要搞東西了，不如做一個30周年的展。

30年積累了好多東西，亮點之一就是這本20年前出版的《文丞武蔚》的寫真集。當時只出了不到1000本很限量的實體書，賣完捐給慈善之後就絕版了，我就覺得不行不行，現在想通過電子的方式讓更多人看到。

這本書蠻嘔心瀝血的，籌備了三年，是由兩位我很喜歡很熟悉的攝影師拍的，一個是夏永康，還有一個是CK。照片後面的故事，是我很想傳達出的這些年的心聲。

封面這張《全身莫文蔚》是1996年拍攝的，也同名我1997年出的專輯。當時我入行四年，密集地拍了很多電影，《食神》、《西遊記》、《墮落天使》......後來進了滾石唱片，從那時開始專注於國語歌的創作，因為廣東話裡「新」和「身」的發音是一樣的，就好像是音樂上的全新出發。

當時拍攝的確是什麼都沒有穿，但我一直認為性感是內在態度上的表達，而不是說裸露多少，你可以什麼都不露但還是很性感，要自信才能散發魅力。

這些照片真的都很前衛，我是很喜歡用身體語言來表達我想說的。有幾張是我接了很長很長的假髮，批下來蓋住赤裸的全身。我是堅決反對穿皮草，就想說我們人類有自己的頭髮，像衣服一樣可以裝飾自己，就沒有必要殺害野生動物，用他們的毛髮披在自己身上。

2004年左右，偶然看到一個報導講述我們中藥中的熊膽是怎麼取來的，原來是要把野生的黑熊抓起來放在籠子裡，常年困著，會在它們身體弄一個洞，然後抽它們的膽汁，我無法相信這麼殘忍的手法。於是我自己去找亞洲動物基金，問他們可不可以讓我來一起幫忙，一直合作到現在。

我對動物的感情可能是從很小的時候培養的。我從小就把自己當作一隻小狗，每天早上就請外婆幫我梳頭發，要綁兩個辮子，像兩個可愛的狗狗耳朵一樣，然後要外婆帶我去公園散步，就好像是遛狗一樣，我就是那只小狗（笑）。

慢慢地我發現自己的性格更像是貓。後來我爸爸跟解釋我的名字是來源於《易經》的一句話：「君子豹變，其文蔚也。」形容豹子身上的花紋是隨著時間越變越漂亮的，人也是一樣，經歷得越多成長得越美麗，我想把我名字的意義好好活出來。在寫真集裡我也拍了一組照片，直接把豹紋畫在身體上。

03 出道30年：我應該是挺大膽的

我從3歲就已經知道我就是要表演，我很享受站在燈光下對著觀眾展現自己，所以從小利用各種機會表演、參加比賽或者話劇。

那個年代，你不會到處跟人家說我想做明星，大家會覺得「哇你是在做夢嗎」，是很不ok的（笑）。

後來念大學，有一天跟媽媽聊天，我說我想做表演的工作，媽媽有點吃驚，但沒有覺得不好，反而是很支持我。從小無論我想做什麼，家庭真的都給我無限的支持。

我本身就是混血兒，我爸爸是威爾士和中國混血，媽媽是三國混血，出生在這樣的多元文化家庭中，我就覺得自己可能是跟別人不一樣，就想做不一樣的事情。

比如小時候身邊香港的小女孩都是學芭蕾舞，但我就是很想學中國民族舞，然後又學了古箏。所以演唱會我是一定會用上古箏的，而且不是正常的音色，而是插電、做搖滾。

我應該是挺大膽的，做不理所當然的事情反而會給我能量。

《文丞武蔚》中有一組照片是去西藏拍攝的。我第一次去西藏實際上是2001年拍電影，我特別喜歡，景色很震撼。當時就幻想著如果有一天能在這裡開演唱會，在世界最高海拔的平臺，唱自己的歌，就好像世界都是你的。當時我寫了一首詩叫Somwhere I Belong，表達舞臺對我的意義。

十幾年之後，我們開始籌備「絕色全球巡迴演唱會」，我們希望每一個省份都可以開至少一場演唱會，那西藏就是必須要開了。

可沒有人在西藏開過個人演唱會，有很多挑戰，各種器材的運輸都非常艱難，但對我來說沒有什麼是不可能的。

團隊有一半人都有高原反應，尤其是dancer和鼓手，他們要很大的肺活量，排練的時候跳幾首歌就要下來吸一下氧，可真正演出的時候大家就是完全投入，因為我們知道我們必須要做到。

演出當天請到健力氏的考察官到現場，來認證我們真的完成了。2019年11月12日，我們刷新了一個世界紀錄，夢想成真。

我一直很享受做演唱會，我很愛我的團隊，沒有他們就不會有我。

其實我性格是比較內向的，最近流行的MBTI人格測試我是ixxj，就是內向有規劃的那種，但朋友都說我是「人來瘋」，演出之後可能會很累，但一見到朋友和鏡頭又會很High。

我還剃過光頭。當年拍《墮落天使》染了紅色頭髮，染得很誇張，後來頭髮就都爛掉，我就覺得實在受不了了，把它全部剃光，後來維持著寸頭的造型很久，接戲也都是這個造型（笑）。我很愛很極端的東西，剃完光頭之後我就又把頭髮留到很長很長，到腰間這個長度。

回看出道的30年，可以經歷不同的時代，我是非常幸運的。

剛入行的時候是CD盛行的時代，好幾張專輯也出了卡帶，後面CD開始慢慢沒落，後面還出過一陣MD（mini disc），一度大家也陷入迷茫，該怎麼辦？後來數位平臺就開始興起，現在大家都在網上聽音樂，突然黑膠又流行回來，真的很過癮。

有很多歌曲能夠被現在的人記住和傳唱，能通過音樂作品感動很多人，這是一種幸福。

04「現在的生活方式是對的」

2019年，絕色25周年演唱會接近尾聲，我決定之後不再舉辦大型巡迴演唱會。

當然開演唱會非常開心、非常享受，可我上一個十年，基本上就是不斷地一輪又一輪地開演唱會，做一個新的唱片，又開一輪……所以我覺得夠了，可以去做下一個東西，吸收新的才能創造出更好玩的新作品。

另一方面，我覺得這個方式很不環保。我真的都不知道應該從哪裡開始做起，是不是以後都不坐飛機呢？我也做不到，可我能怎麼樣？只能儘量減少我的carbon footprint（碳足跡），不再用這個方式開演唱會。未來是不是會有新的科技加入，就會有新的方式來分享音樂？

我現在覺得這樣的生活方式是對的。生活上我也比較注意，比如今天我去買麵包，店員本來想把每個麵包單獨包裝，我說放在一個袋子裡就好了。在英國買菜，洋蔥和水果就直接放在袋子裡，不用再單獨包裝，每次拿回的紙袋也都可以重複利用，蠻環保的。

有這樣的習慣是很好的，不是說不用新的塑膠袋就能拯救地球，這只是非常小的一點點貢獻，還有很多需要努力。

我東西都保存得很好，不愛亂丟，也不覺得我要一直買新的衣服，重點是我的身材沒有變，舊的衣服我一直能穿。有一天一個舞臺表演上，我穿了一個網狀的衣服，下面很聰明的粉絲看到就說哇，這是不是我20年前拍寫真的一套。我說對對對，還真是，就是那一件。

以前真的是完全瘋地投入工作，現在結婚很多年了，也經歷了疫情，工作很重要，可是不是生命裡的一切。老公、媽媽、私人時間還有健康都很重要。

回到英國我跟我老公的家，那真的很休閒，出去公園散步，去看展覽，然後看音樂劇。我最想做的就是音樂劇了，不需要把百老匯的那些翻譯過來，而是有更多的真正屬於中國的原創故事。

我今年53歲，心態是很重要的，如果你能保持開心，保持年輕的心，那麼外表也可以很年輕。曾經我也在媒體上說過我不想要小孩，我很清楚自己想要什麼，這個我沒有糾結過。

我覺得活得很自在，很開心。

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