劉鑾雄被問到會不會分遺產給某賤人？答：賤人梗係唔會啦！

劉鑾雄在今日（11月10日）召開記者會，就多篇內地網絡文章對的遺產分配報導作出澄清和回應，被問到看好由甘比還是哪個仔女日後接手公司，大劉表示：「能者居之」，不作回應。有記者繼續問大劉，是否「一定唔會分俾某啲人，某啲賤人？」，他就顯得很激動說：

「賤人梗係唔會啦！你呢個問題都有少少問題啦！我長命一萬歲都無機會啦！佢實破產㗎！貪到死，乜嘢都要借，你睇佢買嗰個晉環，畀10% deposit，畀15%政府！你夠薑嘅，你畀晒現金啦！我見啲有錢佬老婆畀現金，收租唔駛驚個payment吖嘛，但畀10%deposit，畀15%政府，你話係咪傻㗎？問題都唔係問題嚟嘅，你話係咪傻傻哋吖。我由幾歲𡃁仔瞓地下到今日，都未見過咁壞嘅人，我見壞人都見唔少，但咁X賤咁X壞嘅人，都係第一次見！」

被問到會否分身家給賤人？劉鑾雄就很激動。

大劉強調「賤人」無腦，又形容對方是鴕鳥：「以後再唔會救佢，再無關係。我打畀仔女時，佢就搭嗲，你估我會唔會聽佢電話？我出院時，佢見我未死得就扮Close，我即刻同陳凱韻結婚，點知要分身家先有保障。我開記者會之後一星期，我同律師講寧願分錯都唔願畀佢得益。可能我斗零都唔分，可能留畀我老婆同佢三個仔女決定，怕俾佢撻（偷）埋。」

劉鑾雄說遺產的事可能會由甘比和三個仔女決定。（網上圖片）

劉鑾雄一直不直接說他口中的賤人是誰，翻查資料，呂麗君於2021年斥資逾1.4億元買入黃竹坑站晉環4個單位，但其中一伙疑似撻訂，其餘3伙亦未完成交易。今年初大劉以首置名義，用4,000萬元向呂麗君買入灣仔壹環的單位，另外亦有報道指劉鑾雄和甘比接收了呂麗君位於金鐘遠東金融中心價值1億元的半層寫字樓單位，同日呂麗君就還清了市值3億元的跑馬地獨立屋按揭。