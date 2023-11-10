劉鑾雄記者會｜疑暗串呂麗君數「賤人」七大劣跡：全家納米型賊仔

富商「大劉」劉鑾雄今日（10日）突發在下午三時半現身銅鑼灣舉行記者招待會，大劉在會上澄清近日不實傳聞，並表示：「目的係想還老婆一個公道。」在記者會上他狂數「賤人」的不是，疑似將矛頭指向前女友呂麗君，他更細數過往的種種恩怨！

劉鑾雄今日（10日）突發在下午三時半現身銅鑼灣舉行記者招待會。（吳子生攝）

疑暗串前女友呂麗君係賤人 為力撐太太甘比出面

劉鑾雄在記者會上第一時間表示：「越做越離譜，首先我好後悔一年前我幫個賤人，當時我幫佢，唔想佢破產。使錢事小，點知佢唔使破產有自己嘅網上打手，我澄清沒虧損200億，而有賺有虧損都係自己決定，而投資藝術品都有賺200億。」他續指之前傳太太甘比（陳凱韻）出局是不實，並表示：「甘比有制止我唔好嚟，我就係出嚟、就算係跛咗同癱咗都要出嚟，火都嚟X埋。」至於有記者提問道「賤人是呂小姐嗎」，他就答道：「嗱，我冇講呀！」

劉鑾雄疑似炮轟呂麗君。（視覺中國）

暗指呂麗君請人做打手 以金錢渠道查證真相

劉鑾雄在記者會上表明已經得知謠言的來源，他說：「不實嘅造謠，呢個人叻喺邊呢！佢係網上特攻隊，聽聞過總編輯負責帶領《忽然一周》，就係專負責做呢啲嘢，其實做乜事我都忍，不過話我損失200億，全部都係作出嚟，仲有提到我就嚟死！」他表明不實的內容全部是對方捏造出來，並表示：「佢有網絡打手，佢好精㗎！喺香港出就好容易畀佢睇到佢出，佢唔係！係由香港轉去內地嗰度出，我check晒出嚟！」他續指自己不懂用電腦及手機，透露自己透過金錢的關係渠道去查到事情的真相：「第一次睇到咁多，又話全部財產畀個仔，甘比又被踢出局，點解要咁講，因為自己開心，覺得講講吓有人信。」

劉鑾雄在記者會上表明已經查清謠言的來源。（吳子生攝）

自爆曾在「賤人」的兒子面前鬧過對方

講到會否有反擊行動，他說：「我最後悔就係幫咗佢，應該由得佢破產，老婆都叫我唔好開記招。」提到會否有法律行動，他回應：「唔會，有一次佢（賤人）搵律師十一點十二點畀文件我。」另外他提到曾有一次在對方的兒子面前鬧過她：「你媽媽今次仆X，都唔係第一次，都幫過佢三次！」被問到私底下與對方聯絡一事，他說：「佢扮到好X nice，我冇呃你㗎！見咁X賤咁壞嘅人都真係未見過。（壞過凱婷？）他尷尬回答：「我又Old又out，我梗係知係個笑話啦！」

劉鑾雄自爆曾在賤人的兒子面前鬧過對方仆X！（IG/@yvonneluitrus）

被問會否考慮爭奪「賤人」兒子的撫養權

大劉在記者會上多次提及「賤人」的各種舉動，被問到會否考慮爭奪兒子的撫養權，他坦言：「我淨係想講現在個仔得13歲，佢18歲就可以獨立選擇跟邊個住，佢肯跟我住我就會同佢一齊住！」他續指人會變，並表示：「佢今日話跟你住，可能聽日又話唔會，做乜都要聽其言觀其行，今日講乜嘢都冇用！」

劉鑾雄坦言「賤人」兒子得13歲，願意等他成年後有獨立決定的能力，有意同住。（視覺中國）

澄清遺產分配問題 信任甘比兼炮轟「賤人」

被問到會否因事件影響自己會有戒心，對於遺產分配問題會再調整，他表示財產已經一早分配好，並表示：「我現在乜嘢都冇，但係我相信我呢個老婆陳凱韻，我叫佢做乜嘢都會做。」至於會否分配身家給「賤人」，他坦言：「賤人梗係唔會啦！你呢個問題都有少少問題啦！我長命一萬歲都冇機會啦！佢實破產㗎！貪到死，乜嘢都要借，你睇佢買嗰個晉環，畀10% deposit，畀15%政府！」他續指自己遇過的壞人也不少，並表示：「我見壞人都見唔少，但咁X賤咁X壞嘅人，都係第一次見！」

劉鑾雄否認會重新調整財產分配問題。（吳子生攝）

自揭急於與陳凱韻結婚原因 竟同呂麗君有關？

過往有報道指甘比的母親以換腎為由，要求劉鑾雄迎娶女兒，對此，大劉澄清道：「我換腎衰竭，都搵個後生啲啦，搵個老人家嘅嚟換！」他還提及當年出院的情況：「我出院時，佢見我未死得就扮Close，我即刻同陳凱韻結婚，點知要分身家先有保障。我開記者會之後一星期，我同律師講寧願分錯都唔願畀佢得益。可能我斗零都唔分，可能留畀我老婆同佢三個仔女決定，怕俾佢撻埋。」

劉鑾雄自揭急於同陳凱韻結婚原因。 （甘比instagram圖片）

劉鑾雄嬲爆大鬧「賤人」全家：佢全家都係納米型賊仔

劉鑾雄在記者會足足一小時不間斷提及「賤人」過往的惡劣行為，講到過往有否與「賤人」溝通過，他說：「梗係有啦，但有用咩？佢全家都係納米型，你知咩叫做納米型咩，即係賊仔，全家冇一個好人。」至於被問到最後一次與對方見面是什麼時候，他坦言：「我梗係唔記得咗啦！如果我日日幾時見過你幾時見過佢，咁咪好唔得閒！」