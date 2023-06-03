網民票選Marvel「十大最佳演員」美國隊長Iron Man都唔係冠軍？

不管新階段的Marvel英雄片是否真的讓昔日粉絲很難滿意，無可否認的是它們曾經引領影壇潮流、橫掃全球票房超過十年，也捧出不少具代表性的演員。雖然每個觀眾都有自己認定的Marvel最棒演員或是演得最好的英雄，但真要全部拿來比一比，誰會是第一？



美國娛樂網站舉辦了這個有趣的民調，請網友選出Marvel英雄的最佳選角&演得最棒的演員，目前暫居冠軍的是「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）。（點圖放大瀏覽「網民票選Marvel十大最佳演員」👇👇👇）

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過往提到Marvel英雄，大多數人喜歡的都是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」（Iron Man）Tony Stark，若非此系列票房大豐收，Marvel的英雄電影宇宙也無從建立，其重要的關鍵地位無庸置疑，但人氣似乎不若以往。班尼狄甘巴貝治飾演的奇異博士，是另一位高智商、脾氣古怪的Marvel英雄，隨著幾位重量級元老陸續「畢業」，往後的重要性有望顯著提升，而他看來充滿知性卻並非標準帥哥的外表，恰恰符合角色形象，因此受到高達三成的票數支持。

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另一個類型相反的角色「美國隊長」Steven Rogers，宛如老派正義使者化身，堅守傳統的美式價值，扮演此角的基斯伊雲斯（Chris Evans）長相端正又適合復古造型，也具備「金童」特質，和經過科學改造後變成超級英雄的Steven Rogers也完美契合，這角色看似難度不高，但基斯伊雲斯本人戲外開朗、愛開玩笑，片中卻能夠隨時都正經八百，因此也有近三成的票數投給他，認為他在各個Marvel英雄演員中演得最好，也是最恰當的選角。

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排名暫居第三的更出人意料之外，是扮演Steven Rogers的昔日好兄弟、今日夥伴「寒冬戰士」 （The Winter Soldier）的沙巴遜史丹（Sebastian Stan），沙巴遜史丹在影視作品中的角色跨度極高，正反派、斯文細膩或是好色粗鄙的人物都能勝任，有近19%的票數投給了他。

目前第四名才輪到「鐵甲奇俠」羅拔唐尼，得票率6.5%，與前三名都有顯著落差。第五名則是尚未正式回歸Marvel本家、之前都在別的公司拍攝之變種特攻（X-Men、又譯「X戰警」）系列露臉的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman），得票率2.8%，又和羅拔唐尼有些距離。扮演「紅女巫」的伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）得到近2%票數，暫居第6，是女性中的冠軍。

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由此看來，現在冠亞軍的位置由「奇異博士」班尼狄甘巴貝治和「美國隊長」基斯伊雲斯纏鬥最激烈，其他英雄的票數都還待急起直追，不知道香港觀眾是否贊同這結果？

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