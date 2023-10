日網票選最有人氣K-POP偶像　宮脇咲良奪冠軍　BLACKPINK沒人上榜

南韓偶像競爭激烈,不管男團、女團每隔一陣子人氣趨勢就會隨著時代更迭。日前日本調查網站NET LAB公開了人氣KPOP偶像排行榜,集結約一萬名喜愛KPOP文化的網友選出他們心中最具人氣的成員。



令人驚訝的是女團方面以往常勝軍BLACKPINK竟都不在前十內,而不管國家、年齡、性別都受歡迎的張員瑛則與前三擦肩而過。男團方面,BTS成員穩穩進榜,出道近20年的東方神起也打進前十中。

女團部分,第十名至第一名分別為TWICE娜璉、子瑜、NMIXX 海嫄、IVE 張員瑛、NewJeans Haerin、LE SSERAFIM 采源、TWICE SANA、MOMO、Kep1er坂本舞白,冠軍則是LE SSERAFIM 宮脇咲良。幾乎算是四代女團與TWICE的綜合榜單,BLACKPINK Jennie及Lisa則位居16、15名。

1. LE SSERAFIM 宮脇咲良

2. Kep1er坂本舞白

3. TWICE MOMO

4. TWICE SANA

5. LE SSERAFIM 采源

6. NewJeans Haerin

7. IVE 張員瑛

8. NMIXX 海嫄

9. TWICE 子瑜

10. TWICE娜璉

男團方面,第十名至第一名分別為Stray Kids 鉉辰、Felix、Astro車銀優、TXT然竣、杋圭、防彈少年團 V、東方神起 昌珉、ENHYPEN NI-KI、東方神起 允浩,冠軍是防彈少年團 Jimin。

1. 防彈少年團 Jimin

2. 東方神起 允浩

3. ENHYPEN NI-KI

4. 東方神起 昌珉

5. 防彈少年團 V

6. TXT 杋圭

7. TXT 然竣

8. Astro車銀優

9. Stray Kids Felix

10. Stray Kids 鉉辰

