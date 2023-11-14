2023年全球最性感男人出爐　一男星揮底碧咸雷神狄維莊遜獲選

每年各個雜誌網站都會舉辦「性感男人」的票選，今年國外一家媒體《PEOPLE》也為此進行了一次大型年度評選，讓讀者們從各方面挑選出2023年全球最性感男人，而今年佔據榜首的不再是Chris Hemsworth、David Beckham或Dwayne Johnson，而是他。



【圖輯】點圖放大回顧近10年獲封全球最性感男人的藝人及今年的榜首👇👇👇

+ 6

回顧這十年來獲得過榜首的藝人，成為線民心中最性感男人的都包括了Adam Levine（2013）、Chris Hemsworth （2014）、David Beckham（2015）、Dwayne Johnson（2016）、Blake Shelton（2017）、Idris Elba（2018）、John Legend（2019）、Michael B Jordan（2020）、Paul Rudd（2021）、Chris Evans（2022），每一年的榜首人選都有所不同，其中有演員、有傳奇歌手也有球星，而今年被選為2023年全球最性感男人的就是一名來自美國的演員兼賽車手Patrick Galen Dempsey。

【圖輯】點圖放大看更多Patrick Galen Dempsey靚相👇👇👇

+ 6

Patrick Galen Dempsey作為美國著名影視演員，過去他不僅出演過許多影視作品如《Grey's Anatomy》、《Transformers：Dark of the Moon》、《Disenchanted》，也曾經獲得過金球獎提名，可見他絕對是一名實力派演員。此外，Patrick Galen Dempsey也是一位赫赫有名的賽車手，曾參加過許多大大小小的賽事並獲得獎項，更強大到擁有一支自己的賽車隊。

據報導指出，Patrick Galen Dempsey在得知自己被選為今年最性感男人的身份後也表示非常震驚，據他說，自己的妻子Jillian Dempsey也覺得很驚訝，隨後他的妻子也在Instagram上分享多則帖子開心為老公歡呼，還附文高喊：「多好的標題啊！非常酷@patrickdempsey，當之無愧，性感！」，並調侃說：「我們可能會因為這件事情在家裡折磨你。已經在製作T恤了。恭喜」，兩人自1999年結婚至今感情依然十分親密。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】