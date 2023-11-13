51歲凍齡美女竟是「世界第一脫衣舞孃」演出性感暴露卻極優雅

世界首席脫衣舞孃Dita Von Teese，集性感、嫵媚、神秘魅力於一身的她，獨特的復古時尚品味以及超越情色的性感優雅演出，使她成為不少時尚設計師的靈感謬思，被視為是最會穿馬甲女性的她，過去也曾公開自己的豪華衣帽間，一字排開的高踭鞋，畫面真心超壯觀！



誰是Dita Von Teese？

先為各位介紹一下誰是Dita Von Teese，今年51歲的她，因為醉心於美國40年代的復古時尚，而為自己打造出她獨有的優雅古典美風格，在進入脫衣舞世界後，也靠著過去學習古典芭蕾的經驗、加入不同的元素，進而發展出高階性感的脫衣秀表演，例如我們經常看見的女生坐在馬丁尼杯的誘惑圖騰（The Martini Glass Show），就是她獨創的表演橋段，將情色美學發展淋漓盡致！

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Dita Von Teese也因此成為Jean Paul Gaultier的靈感女神，過去MOSCHINO在2021年秋冬也邀請Dita Von Teese作為閉場模特兒，俏皮可愛的紅心貼身禮服，轉身的大尺度蜜桃臀全都露，也成為該秀重要亮點之一呢～

Dita Von Teese有兩間衣帽間

接受MTV採訪的時候，她就透露自己一共有2間衣帽間，一間專門用來放她的帽子和鞋子，另一間則是衣服和表演服，跟全世界所有的女人一樣，Dita自招她的拿來放衣服的衣帽間，早就被衣服給塞爆了：「我就是一個古董衣的超級收藏家！」

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在她的衣帽間中，掛滿各式各樣的禮服、斗篷，甚至還有一個擁有6層抽屜的衣櫃，裡面全都是皮手套～！！！

櫃子旁的人形模特兒，會穿著她的表演秀服，櫃子上方的復古人頭紛紛都戴上Dita歷年來入手的復古帽子，附上影片給各位，你可以從1:44處開始看（她講話的聲音真的好好聽～）

衣帽間擺滿紅底鞋

Dita在建築雜誌《AD》採訪中，公開了另外一間用來放鞋子的衣帽間！採用復古紅的鏤空鞋櫃，上方整齊排滿了高踭鞋，她也介紹，這些高踭鞋絕大多數都是她的表演用鞋，雖然她委婉提到自己和某位高踭鞋品牌設計師是摯友，但從那個極具代表的紅黑配色，就知道是紅底鞋Christian Louboutin的鞋子呀！粗估破百雙的紅底鞋擺滿這間房間，市價真的不是開玩笑呢～

在房間的一隅，她特地用華麗巴洛克風格的紅色畫框鋪絨布的方式，來擺放自己滿滿的復古胸針，讓這些飾品不只是飾品，更是擺設藝術的一環！

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