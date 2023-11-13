The Rock從政？狄維莊遜認：不只一人邀約　美58%民眾撐他做總統

出道超過20年的好萊塢影星狄維莊遜（Dwayne Johnson 「The Rock」），近期在廣播節目上鬆口，曾在去年底被不只一人受邀從政，加上根據民調，有58%的人希望他能當總統，讓這件事看似不無可能，至於The Rock 本人也沒把話說死，也讓人好奇他的最終決定。



參演DC年度大片，影星The Rock 去年的電影《黑亞當》（Black Adam）全球締造約117億票房，出道超過20年，集結摔角手演員製片人的身分，如今竟爆料，曾有人想找他參選。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影星The Rock ：「在2022年年底我接到多黨派的來訪，問我要不要參選，我能不能夠參選。」看來有這念頭的不只一人，畢竟根據民調有58%的人希望他當總統，剩下大選不到一年，The Rock 鬆口之餘，也沒把話說死。影星The Rock ：「若這是眾望所歸，我會認真考慮。」

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CNN報導，如果參選成真，他會追隨包括川普在內許多名人選總統的前例，有時只是試水溫，有時是真的，把擴大名聲達成政治目的。外媒指出，目前美國人民有一派認為，政治已經崩壞，厭倦了民主共和兩黨交替，若能有政壇外的人加入，說不定也會帶來新氣象，而且明星從政，早不是第一次發生。

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CNN報導：「最成功的案例，就是前總統朗奴列根（Ronald Wilson Reagan），他用影劇圈積累的魅力經驗，解決接踵而來的政治難題。」除了美國前總統列根，還有前加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），面對外界呼聲，The Rock 目前是這樣說的。

影星The Rock ：「我愛我們的國家，和國家的每個人，但我也很愛當個爸爸，當父親是我現階段最重要的事。」語帶保留，讓政壇盛事多了些玩味。

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