野生捕獲余文樂要求合照被拒　女星表明「我也是藝人」結果更尷尬

謝忻在臉書分享日前在外面拍照，巧遇余文樂走進附近的咖啡廳，她鼓起勇氣問咖啡店員是否能和余文樂拍照，店員回「他是藝人，不太方便」，她害羞表明自己也是藝人，沒想到店員並不認識她，還一臉「妳哪位」，讓她只能知難而退。



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謝忻表示自己當時正在外拍，沒想到余文樂就這樣迎面走來，她拼命向攝影師擠眉弄眼，暗示男神就在身後，可惜攝影師毫無所覺，後來她趁拍攝空檔，走進余文樂進去的咖啡店買外帶咖啡，並詢問店員是否可以和余文樂拍照，店員回絕「沒辦法喔，因為他是藝人，我想不太方便」，她怯生生回「藝人嗎？但……我也是耶。」

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沒想到對方不可置信「蛤？妳是？」當下氣氛超尷尬，不過她仍向余文樂喊話：「男神下次記得去Noon喝咖啡順便到隔壁希朵逛逛喔！那邊的花超棒超美，可以買一束送美麗的夫人，重點是有人守株待兔等著跟你合照。」

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