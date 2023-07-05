黑人陳建州圈中好友多籮籮　點解出事冇人幫？網揭人性黑暗面

黑人陳建州被大牙控訴性騷，雖然他發律師聲明否認並提告，不過之後陸續有郭源元以及前黑澀會美眉妖嬌跳出來指控，有網友發現到黑人身邊的朋友，都沒有人出來幫黑人說話，忍不住感到疑惑，引發網友熱議。



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PTT上有網友發文提問「黑人以前合照的朋友為什麼沒人幫腔」，平時常看到黑人與人合照，對象包含了演藝圈人氣歌手到運動界，周杰倫、羅志祥、王力宏、王宏恩、余文樂、林俊傑、林書豪等，感覺好像沒有人不是黑人的朋友，不過風波爆發至今，網友忍不住問「合照的人為什麼一個都不肯出來幫黑人說話？」

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其他網友則批評「物以類聚，自顧不暇」、「交情只有合照而已」，也有網友分析原因「誰知道他到底有沒有做」、「每個都有機會公親便事主」、「大概都裝熟跟酒肉朋友，沒有真心的朋友」、「如果現在站出來幫腔，萬一之後也被報出來那就不太好看了」、「人脈是出事後還有誰肯幫你，出錢出聲出力」。

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