安室奈美惠歌曲一原因全平台下架「二度引退」全球粉絲集體崩潰
撰文：聯合新聞網
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日本樂壇天后安室奈美惠引退5年，16日所有音樂作品突然從各個音樂串流平台中下架，連YouTube頻道也關閉，令粉絲驚慌失措，傷心偶像「二度引退」。
2018年退休的安室奈美惠回歸平凡生活，鐵了心不再公開露面。她的音樂作品是最後留給歌迷的陪伴，透過網路讓經典歌聲和影響得以留存，沒想到突然全部下架消失，讓全球歌迷無法接受。
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「體育報知」報導，知情人士透露，由於安室奈美惠音樂作品版權合約正在重新審查，以及重新過濾重複歌曲，所以暫時無法開放。KKBOX也回覆台灣歌迷，因為授權到期，所以目前無法聽取安室奈美惠歌曲。至於正式說明，還是要以官方公布為準，粉絲只能耐心等待。
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