梁詠琪記招突然眼濕濕　被郭富城鄭中基楊采妮感動：他們是真誠的

梁詠琪出道28年宣布首度攻蛋，將於明年4月13日在台北小巨蛋開唱，這也是她相隔11年再赴台演出，今（17）日記者會上她看到好友楊采妮、許茹芸、李心潔、郭富城、鄭中基的祝福影片，忍不住紅了眼眶，直呼：「我沒想到我會這麼感動，他們不是隨便交功課，是真誠的。」



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梁詠琪一身粉色洋裝現身，47歲的她臉上幾乎沒有皺紋，體態也保養得相當好，頂著招牌短髮和大眼，面對眾人的讚美，她幽默說都是醫美代言廠商的功勞，逗笑現場。她透露這次巡演啟動時，還沒有拿到小巨蛋檔期：「一直覺得遺憾，可能老天知道我許願的心情，我小巨蛋演唱會非常期待。」也表示會為台北場打造專屬歌單，把今年在香港巡演的粵語曲目全部變成國語歌。台灣場有無特別演出？她笑問：「跳舞算不算？」

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原來她一度掙扎要不要在演唱會上跳舞：「大家比較少看我跳舞，我又不是唱跳歌手，但經過練習，我就再也不怕了，練得夠熟就有信心上舞台。」梁詠琪順道放閃，說老公都會陪她一起練舞，會幫她錄下身姿：「我做什麼他都覺得很好看，他會給我很多鼓勵，他是我的充電器，當我覺得做不到，他會給我好多力量。」比如她覺得跳不好的影片想刪掉，他不肯，都要珍藏著：「我在家裡對著鏡子練舞，他會幫我拍，不好的我說洗掉，他說很好耶，我要留著。」

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演唱會門票將於20日中午11點在KKTIX開賣。問她售票有壓力嗎，她說：「我就負責好好演出，其他是我就不想太多，會影響自己。」她也透露當職業媽媽很辛苦，又要顧小孩又要工作：「有時候照鏡子都覺得好累，要照顧小孩日常、學業，她睡覺後我就忙自己事情，時間完全不夠用。」如何保養？她表示能睡就睡，也說3年前吃素後覺得身體變健康。至於演唱會嘉賓，她表示是秘密，8歲的女兒有和她合作一首歌，屆時可能會說服女兒上場。

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