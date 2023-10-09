楊采妮返台撐李心潔畫展　近照睇落完全唔似49歲　網民：太漂亮

49歲的楊采妮最近返台為母慶生，也去看了好友李心潔最近在台舉辦的個人畫展「不止於靜」，6日曬出看展照片，有感而發：「站在畫廊，觀賞心潔的畫，更想念妳了。」



楊采妮與李心潔相識20年，友誼緣於一通電話，她回憶當時兩人聊了快2小時，從此敞開心扉分享心事，在彼此人生重要日子都互相扶持，早早出道的2人經歷結婚生子，從女兒變母親，有了自己的家庭。

楊采妮坦言雖然很忙不常見：「但我知道在我們踏入人生下一個又下一個階段的時候都一定會有彼此的愛和支持…. 我珍惜着這份難能可貴的友誼。」

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她還透露因疫情關係，3年來只和李心潔見過一次面，這次趁著返台為媽媽慶生，也去看了李心潔的畫展：「每一幅畫記載著她的一份情感，從畫𥚃能感受到她這幾年的喜怒哀樂，彷彿看到她的生活影子。」也喊話好友：更想念妳了。

49歲的楊采妮婚後定居新加坡，較少於幕前露面，這次她曬出看展近照，網友直喊「采妮真是太漂亮了，永遠的偶像」、「好久不見這美麗的笑容」、「沒見到采妮，更想念妳了」，還有網友求相遇，問道「怎樣可以遇到你？」

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