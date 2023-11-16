鄭中基「爸爸是台灣人」認考慮移民寶島　提6年前台北開騷超自責

鄭中基暌違7年，宣告在明年3月9日生日這天，登上台北小巨蛋舉辦《Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會》，這次他也放話要「報仇」一雪上次自認在台灣巡演表現不佳的經驗。



鄭中基坦言2017年赴台舉辦《鄭中基Play It Again世界巡迴演唱會台北站》時，因為接拍電影要增肥不能跑步，因此體能上無法訓練：「那次唱得很辛苦，那次比較慘要來道歉。」他表示當時演出狀況自認不佳，後續非常自責懊惱：「幾年前一說要來開演唱會，我的回憶竟然是很糟糕的回憶，那一次 ，我真的不開心到一個程度，我自己坐在飯店放空『怎麼會這樣』。」後續也過了很長一段自責懊惱的低潮時間。

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這次不想重蹈覆徹，鄭中基說絕對不接拍電影，要保持好體能演出，選在3月9日生日這天回到台北小巨蛋開唱：「希望這次可以唱到最起碼自己可以滿意。」鄭中基的父親是台灣人，在記者會上他提到很多朋友都移民世界各地，被問到是否會考慮移民回台灣，他直爽表示：「我爸爸是台灣人，有想過移民回台灣。」買樓進度遲遲未有進展，移民計畫暫無進展。

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