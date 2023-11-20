60歲李連杰現身台灣信義區 大女Jane「全程陪同」大方亮相
撰文：ETtoday
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60歲「功夫巨星」李連杰近日來到台灣，宣傳首部著作《超越生死：李連杰尋找李連杰》。
李連杰今（19日）來到信義誠品分享著作，在主持人曾寶儀介紹與會貴賓時，大女兒Jane大方亮相，全場影迷與書迷也給予熱烈的歡呼與掌聲。
李連杰與妻子利智育有兩名女兒，其中大女兒Jane今特地跟著李連杰出席新書分享會。當Jane被主持人介紹到時，她立刻起身向全場父親的粉絲打招呼，穿著一身黑色禮服的她氣質出眾，隨後當父親在台上分享著作時，她也全程在位子上聆聽，可見其父女的感情。
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