李連杰被揭「終身坐輪椅」急速衰老似80歲爺爺　將20億身家傳給她

59歲李連杰出道40年，靠著雙腿雙腳打進影壇，奪過金像獎影帝，金馬獎也拿過，怎料健康爆出問題，被醫生宣判終身坐輪椅，整個人衰老像80歲爺爺，外傳他已將20億港幣財產都給了「她」，近況曝光！



李連杰2013年被診斷出有甲狀腺亢進問題，以及長期拍武打戲導致的腿部舊傷，被醫生宣告「要麼不拍戲，要麼坐輪椅」，他還樂觀自嘲：「如果現在退休，晚年會坐輪椅，但現在繼續拍電影，到晚年坐輪椅，就可以在輪椅上鑲幾顆鑽石。」

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李連杰堅持繼續拍戲，卻因藥物作用導致暴肥，心臟也出現問題，近年甚至老化嚴重，白髮蒼蒼，外表猶如80歲爺爺。面對病魔纏身，外傳李連杰已將20億港幣財產全交給太太利智，甚至曾公開透露：「很多年前就捐給老婆啦，所有的錢都不在我的名下。」

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由於李連杰在2018年接演《花木蘭》煞科後，就鮮少出現在鏡頭前，沉寂神隱4年讓粉絲相當擔心，怎料近期現身了！他在IG曬出一家人合照，趁聖誕假期帶家人飛尼泊爾，拜訪努巴寧波車。

李連杰妻子利智也罕見亮相，她1999年結婚後就淡出演藝圈，專心照顧家庭和女兒，雖然已經61歲了，但身材依舊保養得宜，凍齡氣色絕佳，不斷散發女神氣場，雖不在演藝圈，仍是一代女神！

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