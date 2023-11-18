劉俊謙｜數據揭秘港產男神喺台灣有幾紅　點解連小S都變成佢Fans?

Netflix台劇《此時此刻》於上週11月10日開播，是由許多演員所主演的都會愛情劇，全10集上架迅速衝上熱播榜。主持天后小S（徐熙娣）睽違19年回歸影壇，在劇中和吳慷仁大演激情戲，不過她似乎對影帝無感，反而向第二集的男主角劉俊謙示愛，發文直呼「怎麼可以那麼可愛啦」，更釣出劉俊謙本人回應。



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劉俊謙是誰？《幻愛》獲金像獎 實力才氣兼具的香港演員

劉俊謙為香港男演員，1988年出生，畢業於香港演藝學院，出道8年間曾參演過多部舞台劇、電視劇和電影。2020年憑藉電影《幻愛》獲得香港電影金像獎最佳新演員獎和金馬獎最佳新演員提名。

劉俊謙去年接演了入圍金馬7項大獎的《小曉》，在劇中飾演視覺失調症患者，當時首次接拍台灣作品的他，即使語言和文化有隔閡，加上當時疫情嚴峻，拍攝過程非常困難，卻讓他成功進軍台灣影壇。

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與郭雪芙搭檔演出 挑戰飾演陽光正向的聽障患者

劉俊謙在《此時此刻》中嘗試了許多新的挑戰，因為飾演的角色是一位聽障患者，需要揣摩特殊的腔調和行為模式，另外這次是他首次演出較為正向開朗的人設，與搭演的郭雪芙有大尺度的對手戲，整個拍攝過程對他來說都是「第一次」。

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參演《此時此刻》讓聲量飆升 連小S都被圈粉

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，11月10日Netflix上架《此時此刻》全數十集後，參演該劇的「劉俊謙」在11月12日至11月15日的聲量來到最高峰，累積共2619筆，為近一年總聲量的一半。

就連小S都在看完劉俊謙主演的第二集後發文對他示愛，表示自己被圈粉，直呼「怎麼可以那麼可愛啦」，更釣出劉俊謙本人用劇中角色的口吻回覆「可以請妳⋯⋯吃個宵夜嗎？」，互動逗趣可愛，也讓網友更加關注這位帥氣的演員。

「劉俊謙」近一年聲量趨勢變化（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月16日至2023年11月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『劉俊謙』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】