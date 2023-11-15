周渝民專訪｜仔仔自揭從小患人群恐懼症　凌晨五點半起身返學避人

侯孝賢御用美術大師黃文英，首部執導的電影作品《車頂上的玄天上帝》集結林依晨、周渝民、阮經天、張孝全等豪華卡司。日前導演黃文英與演員周渝民（仔仔）接受鄭偉柏主持MOMOTV「TALK一杯」專訪，談到林依晨與仔仔親密戲及仔仔的人群恐懼症。



周渝民表示一人分飾兩角很新鮮，作為演員「滿爽的」，「喜歡飾演多重人格與人格分裂的角色」，一部作品體驗多種人生很過癮。導演當初找到周渝民飾演阿爺，是因為有次翻到1920年的照片，覺得他的沉靜氣質與不太說話，很符合她記憶中的阿爺，「適合那個時代的大男人」。

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為了更好的貼近角色，仔仔提前兩月跟隨語言老師學習閩南語和日文，自認沒有語言天賦，50音前一天默寫隔天早起就忘，後面轉變方式「先將劇本台詞死記硬背，等之後再去瞭解意思」原本學習的極為痛苦，某天卻突然開竅，之後的上課進度飛速，直至可以成功完成片中長達10分鐘的日文戲。

私下生活的仔仔其實有人群恐懼症，防衛心重，會避開人群碰面，「喜歡聽人講話，不喜歡變成話語主導者」，作為聆聽者去觀察人的個性。他從小學4年級開始習慣全班第一個到校，5點半醒來，6點出門，「沒有辦法接受路上有人跟我一起走路」，因為就住在學校對面，可以靠翻牆進出。中學有一次因為不小心睡覺睡晚，時間超過7點，因此沒去上課。問及現在是否克服？他回答：「把工作的我投入成另一個角色，做藝人的我很開心。」

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