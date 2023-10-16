林襄性感裝行騷唔擔心走光　親揭感情狀況疑極速甩拖：沒什麼聯繫

台灣啦啦隊女神林襄、張雅涵與李芷霖日前出席臺北時裝週，3人以剪影方式出場，側身的林襄僅穿著肉色內衣，由張雅涵與李芷霖幫忙加上外套，隨後林襄轉正面、燈亮起，林襄露出酷酷表情，接著走進舞台後方。活動中林襄不免被問到她與馬傑森的感情狀況，對此林襄驚吐：「沒什麼聯繫了！」



破尺度走秀，林襄強調有做好防護措施：「該貼的都有貼，完全不擔心走光。」今年8月林襄被爆與同隊小4歲球員馬傑森熱戀，她日前接受台媒《TVBS新聞網》專訪，被問到與馬傑森的戀情，她突脫口：「沒什麼聯絡了，都你們害的啦！」活動上被問到感情問題？林襄甜笑說：「沒什麼聯繫了！我還是大家的女神！」

【圖輯】點圖放大看更多林襄靚相👇👇👇

+ 48

林襄因工作忙碌暴瘦，她強調有照顧自己，中秋連假後也比之前胖了1公斤，目前現在42公斤，接下來依然工作滿檔，包含綜藝、新節目等，將會有新作品給粉絲。

【圖輯】點圖放大看更多馬傑森照片👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

破相？林志穎傳受傷驚見「大塊傷疤」險傷眼 疑錄影爆意外

【本文獲「TVBS」授權轉載。】