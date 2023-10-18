林襄「肉色造型」慘遭網民恥笑係女水鬼 坦承：多少有點不開心
撰文：聯合新聞網
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林襄昨日與關詩敏、吳心緹、Elkie等24位女孩，出席《炸裂吧女孩》開鏡記者會。她因為在為品牌走秀時一身肉色造型，被酸民嘲諷是「女水鬼」，讓造型師和經紀人都忍不住發聲。但林襄心情不受影響，僅提到：「多少有點不開心，但還是保持正能量。」
林襄認為，自己只是表演者，主要負責傳達設計師理念，走秀反而成為她個人的人生里程碑。她不知道本來可能要全裸上陣，表示如果公司討論後覺得適合她，她都願意配合。
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至於緋聞男友馬傑森會不會上《炸裂吧女孩》？錢薇娟一聽馬上高喊「謝謝謝謝 」。媒體過一會繼續追問林襄有無收到馬傑森的關心，她持續裝傻回答：「不清楚。」媒體好奇他們是不是沒空聯絡？錢薇娟又跳出來救援，自行回答：「我也沒時間談戀愛。」
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有趣的是，錢薇娟吐槽林襄也不手軟，當林襄回答自己擅長「保持正能量」，錢薇娟立虧她：「但我們沒這個項目。」當吳心緹稱讚林襄漂亮時，錢薇娟又認不住說：「林襄流量已經很高了，能講別人嗎？」
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