以愛為營｜盤點陸劇4大美女閨密　姜珮瑤突爆紅一原因登微博熱搜

不論是哪種題材的電視劇，女主閨蜜都是幫助劇情推進不可或缺的角色。近期因為《以愛為營》的熱播，多次飾演女主閨蜜的姜珮瑤就因此被封為「國民閨蜜」而上了微博熱搜！



除了她之外，《三分野》的女主吳倩、《曾少年》的帥氣姊姊李溪芮以及《贅婿》裡的美豔頭牌曹曦月，都是榜上有名的女主閨蜜專業戶。小編幫大家盤點了四位女演員飾演過的角色，快來看看你喜歡哪一位當你的閨蜜呢？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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吳倩 – 有效客串，劇情亮點

吳倩最早因為在《何以笙簫默》中，飾演女主大學時期而廣為人知，後來主演的《我只喜歡你》、《冰糖燉雪梨》也都廣受好評，明亮的大眼靈氣感十足，不愧是武漢大學的學霸校花。其實她也曾經多次客串出演過多部大熱劇的女主閨蜜唷！突如其來的出現，總是讓觀眾眼睛一亮，也使得電視劇充滿話題。

在《你是我的榮耀》飾演女主喬晶晶娛樂圈好友陳雪，常常一起玩遊戲、幫女主出謀劃策，出場時間不長，卻讓觀眾大呼：「找對人啦！」；最讓人印象深刻的，莫過於《去有風的地方》飾演罹患癌症的陳南星，精湛的演技讓人瞬間代入女主許紅豆的心情，也跟著為年輕消逝的生命難過、為兩人約定好的旅行而遺憾，尤其是臨走前留給女主語音的那一幕，更是讓所有人跟著一起揪心落淚。

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姜珮瑤 – 百變風格，國民閨蜜

姜珮瑤畢業於北京電影學院，在校時是公認的校花，剛出道便因長相酷似高圓圓，而被網友稱為「小高圓圓」，除了顏值爆表，成績更是十分優異，畢業馬上被保送為北京電影學院表演專業的碩士研究生，更獲得獎學金的肯定。出道以來，電影、電視雙頭發展，表現都十分亮眼，雖然幾乎都是配角，但透過精湛的演技，就算只是飾演女主身旁的閨蜜，也讓她深受廣大網友的喜愛與肯定，美貌與演技並存，讓人怎麼能不喜歡呢？

從《親愛的，熱愛的》開始，飾演女主佟年閨蜜孫亞亞，可愛活潑、勇敢追愛，還是男女主角的大助攻，在大眾面前留下深刻的印象；接著在《你是我的城池營壘》及《愛情而已》裡，從古靈精怪的阮青夏，到面對丈夫外遇灑脫堅毅的羅念，讓姜珮瑤好閨蜜的形象更加深入人心；近期熱播的《以愛為營》裡，再度飾演了女主閨蜜畢若姍，將美貌與實力並存的海后形象演得惟妙惟肖，還因此登上微博熱搜，被封為「國民閨蜜」。微博熱搜，被封為「國民閨蜜」。

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李溪芮 – 灑脫貌美，亮眼奪目

李溪芮一開始是以歌手身份出道，早年與楊冪、迪麗熱巴在同家公司，在許多大熱劇裡飾演了女二的角色，後續也拿到了許多大IP的戲劇女主，資源可說是非常好的，但很可惜人氣一直不溫不火。後來出現了許多後起新秀，李溪芮近期也開始轉換思維，精進自己的演技，不論角色大小，總算在今年透過飾演《曾少年》的秦茜，獲得了大眾的肯定。

早年在《親愛的翻譯官》中飾演楊冪的閨蜜吳嘉怡，逐漸被注意到；後來最為人熟知的便是在《漂亮的李慧珍》裡飾演迪麗熱巴的閨蜜夏喬，美麗時髦的穿搭討論度十足，在劇中和女主的閨蜜情，受到愛情的考驗，把矛盾和煎熬演繹得恰度好處；近期在《最遙遠的距離》飾演杜惠絢，和女主蘇盈純粹、有愛的閨蜜情，讓網友直呼心暖暖。

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曹曦月 – 中途黑化，迷途知返

講到曹曦月的名字許多觀眾可能有點陌生，但是只要看到她的臉，大家一定會馬上想起來：「原來是她呀！」出道以來，曹曦月參與過許多大熱劇的演出，在《楚喬傳》、《贅婿》、《民國大偵探》、《蓮花樓》等，都能看到她的身影，演技生動活潑，但一直沒有得到好的機會，總是無法提高認知度。

曹曦月外貌姣好，長相美豔，雖然飾演過不少女主閨蜜，但角色總是會因為一些原因在中途黑化。早年與吳倩合作的《夜空中最閃亮的星》，在劇中飾演的夏媛便因為戀愛腦的緣故，陷害了女主楊真真；在深受大眾熟知的《長歌行》飾演彌彌古麗，和女主李長歌在阿詩勒部相遇，就像妹妹一般非常依賴女主，但因為被以弟弟的生命要脅，不得不成為細作，後續因為愧疚，將毒藥塗抹在女主的匕首上自殺，死在女主的懷裡，讓人印象深刻。

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《孤舟》曾舜晞、陳都靈｜過審！老戲骨張頌文氣勢強壓主角群，她們造型成亮點！】