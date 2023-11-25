新聞女王｜佘詩曼演技精湛獲網民推膺今屆視后　陳楨怡爆喊有驚喜

無綫熱播劇集《新聞女王》昨晚（24日）一集Man姐（佘詩曼飾）與梁景仁（佐治，馬國明飾）就茶果嶺「思覺大叔」持刀事件報道手法發生激烈爭論，Man姐堅決反對嘩眾取寵兼要求fact check「思覺大叔」身上是否真手槍、並堅持新聞是「educate」而不是「entertain」觀眾！之後Man姐因Cathy（高海寧飾）採訪期間訊號受干擾，聯想到思覺大叔發狂可能與附近有高頻電波有關，即拉攏現場的家妍（李施嬅飾）聯手打造好新聞，勝出漂亮一仗。

主播Tone獲讚似方健儀

Man姐在「表演」前向佐治拋下的一句「等我教多你一次咩叫直播」成功先後熱爆內地及香港，昨晚討論區洗版式留言喪讚Man姐，並指阿佘榮膺視后無誤：「好寸好有型」、「動作語氣都好型」、「揸筆嗰下型到」、「佘詩曼型到癲」、「霸氣直播」、「阿佘一出現即刻壓到成個場」、「阿佘笑容都有霸氣」、「阿佘眼神好識做戲」、「全年所有劇無人同阿佘有得鬥」、「真心視后」；就連阿佘昔日《金枝慾孽》中好拍檔「玉瑩小主」黎姿，亦有在阿佘Ig留言：「好型呀！我要睇」，足證小主也被阿佘成功圈粉。至於阿佘現任拍檔馬明則留言扮驚驚：「Man姐發火，非同小可」。

Man姐同家妍聯手，絕對係劇迷期待嘅畫面，佢哋兩個嘅主播Tone，都一致獲得一面倒好評。

鍾澍佳爆阿佘外冷內熱：她不說太多話

對於阿佘今晚再晒主播Tone，網民亦瘋狂留言讚好，不枉阿佘早於開劇前半年已為主播語調做定功課，網民留言：「佢應該練咗好耐，真係報導得十足方健儀咁樣」、「佘詩做主播，瞌埋眼聽，幾可亂真」、「佘詩搣甩雞仔聲，壓低把聲同時做到高低起伏，配合語速改變，出嚟效果真係好似主播」。談到阿佘憑Man姐熱爆香港及內地，劇集總監製鍾澍佳受訪時坦言「冇阿佘冇Man姐」，並大爆阿佘私下也是大姐大：「佘詩曼對所有的演員，她都特別照顧，譬如她看到你今天咳嗽，明天就會給你帶藥水，她不會說太多話，但對你的關心是直接用行動表現出來，這一點已經是文慧心的特質了，外冷內熱。」

李國麟演技亦大獲讚賞。

擸刀挾持陳楨怡嚇到標汗 李國麟演活精神病漢獲讚真演技

除了Man姐，劇集其他角色亦相繼彈出，以本集個案人物「思覺大叔」（李國麟飾）及其女兒莎莎（陳楨怡飾）為例，雖然出場不多，兩人均甚有發揮，演繹精神病漢入木三分、眼神姿態俱甚是像真的李國麟，獲留言大讚真演技：「今集國麟哥好亮眼，幾場戲突顯功力」、「呢啲真係真演技」。而仍是新人的楨怡，短短數幕便玩勻飛車、喪跑、崩潰爆喊及被挾持等，其中一幕與高海寧在山上狂奔，還大晒牛奶肌及逆天長腿，獲網民大讚「驚艷」、靚女兼演技躍進：「陳楨怡今年做得好唔錯，廉政狙擊同王浩信一pair都好感人」、「陳楨怡幾靚，演技幾自然」，她與李國麟的父女情亦獲讚感動。

對於喜獲正評，楨怡坦言開心：「今次角色出現時間唔長、但好大挑戰，因為情緒起伏大，全部場口都好激動。」楨怡又感激李國麟幫忙入戲：「佢好有經驗，好快令我相信佢係我爸爸。其實我一入屋見到佢拎住刀，已經忍唔住喊。」談到被李國麟以刀子抵住條頸，楨怡笑言由於刀子有一定危險性，所以李國麟才比她更害怕：「麟哥驚真係整到我，但鏡頭又要影到佢『厄』落去先至真實，又要配合好多嘢，所以大家拍時都好緊張，果場戲其實拍到出晒汗。」楨怡又爆高海寧超暖心：「除咗畀好多意見我，佢每次開早佢都會問我要唔要咖啡。」談到護膚心得，楨怡坦言都是保濕及飲食清淡為主：「每次化完厚妝都一定用泥mask清潔同保濕，食嘢就非常清淡，盡量所有嘢白烚，同埋keep住做運動，喺橫店唔使開工我都會做gym。」