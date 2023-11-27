亞洲超星團｜丁子朗冼靖峰了解後變密友　大爆最後一round有驚喜

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》於前日（25日）正式播出，首播當日主辦更舉辦了一場見面會，而9位的香港代表更是第一次一同出席公開活動。超星練習生丁子朗及冼靖峰因之前在各大訪問中已經像「孖公仔」般出現，二人雖然屬同一間公司，但卻互不認識，直到遇上《亞洲超星團》……

丁子朗及冼靖峰已經成為了孖公仔。(胡凱欣 攝)

丁子朗及冼靖峰接受《香港01》訪問時就表示這個組合應該還要多見一段時間，而首次出席大型首映會則感到興奮：「第一次！」丁子朗就覺得很緊張：「因為初頭我諗住選完香港先生，參加過呢啲選秀節目已經唔係好緊張，或者睇返自己應該唔係好驚啊！但點知嚟到真係臨播呢幾日真係愈來愈緊張，有幾晚都失眠，心諗：『死啦，點算呢！唔知啲觀眾會點睇呢？我哋自己表現成點呢？』」

丁子朗緊張到失眠。(胡凱欣 攝)

而冼靖峰聽完後亦表示同意：「係啊，因為其實我哋係舞台上面表演，但我哋唔會知道過咗鏡之後我哋個狀態啦，我哋個情緒啦，我哋個performance究竟會係點樣，所以今日都好期望。」冼靖峰更表示除了自己一幕外，更期待看其他參賽者的舞台。而於二人面對評論，都已經開始接受及消化了。

冼靖峰仲期待睇其他參賽者的舞台。(胡凱欣 攝)

而跳舞這一方面對於二人來說仍是新接受的挑戰，丁子朗說對他來說是很困難的：「好彩就係去上海《亞洲超星團》之前呢，黃宗澤好好，佢就幫我搵咗MISSA嘅孟佳姐姐幫我喺成都搵咗個跳舞房教我跳舞，叫做惡補一個月先去呢個超星團。」而冼靖峰則認為是一個很好的嘗試，他突然感性的說：「去到今日，三四個月之後，其實我真係覺得冇一樣最適合自己嘅事情或者talent，只有你願唔願意去面對嘅考驗。」至於為什麼冼靖峰會突然這麼感性，他說道是因為是希望自己可以做一個全能的表演者，所以不止唱歌，而是在舞台上的任何一個事情都要去涉獵，才可以提升自己的能力。

黃宗澤出手幫丁子朗。(胡凱欣 攝)

要他們二人互相給對方進步的分數時，冼靖峰率先給了丁子朗8分，這個分數連丁子朗自己也感到意外，冼靖峰說：「由Day 1見到初舞台嘅時候我會覺得究竟呢個選手本身係做啲咩呢？咁我會見到一個演員企喺個舞台上面又唱又跳，跟住仲要加埋表情管理！」劇透冼靖峰就立即爆料：「有一round嘅表演，佢會做咗啲我相信喺舞台上面冇人試過做嘅嘢！令我覺得佢係一個好嘅舞台表演者，最尾嗰下係令到我驚嘆！」到底丁子朗在第三次公演時做了什麼會讓冼靖峰只有讚美，看來只能繼續留意《亞洲超星團》的播出。

冼靖峰突然爆料。(胡凱欣 攝)

而丁子朗對冼靖峰進步就給了10分：「因為我覺得你最叻嘅部分，無論係姿態上面啦定係動態上面啦，呢啲都係一般，但係最厲害係佢個心態。佢個心態基本上佢係內地係佢知道自己唱歌嘅位置其實係唔差，佢把聲其實已經夠做嘅時候，佢都肯去跳舞，咁我覺得呢一個係好多人好kick住嘅一個位就係：『其實我係香港唱歌都ok啦！』我覺得每個人都應該值得學習，唱歌咁勁都仲要學好啲唱歌同跳舞，咁我作為一個完全唔識嘅人，係咪要更加努力呢。」二人都衷心表示認識對方是自己幸運的事情。

丁子朗對冼靖峰進步就給了10分。(胡凱欣 攝)

丁子朗及冼靖峰之間的互動親密，的確很難想像他們之前是完全不認識，在訪問中二人聊起這種心事時，更在最後送上飛吻，看來因為選秀認識的朋友並有共著同目標，的確有機會最後能成為知己。

丁子朗及冼靖峰互動親密，但原來之前是互不認識。(胡凱欣 攝)

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