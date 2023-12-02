一念關山｜劉詩詩女神歸位拍古裝劇　開播收視出爐打破愛奇藝紀錄

由中國女星劉詩詩、男星劉宇寧主演的古裝新劇《一念關山》在11月28日首播後，開播四小時熱度值就突破7,148，打破2023年愛奇藝開播熱度值最高紀錄，目前仍持續上升中。今天就和《網路溫度計DailyView》一起來看看《一念關山》的劇情介紹以及亮點吧！



《一念關山》劇情介紹

《一念關山》講述朱衣衛前左史任如意（劉詩詩 飾）因機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，和梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧 飾）、風流浪子於十三（方逸倫 飾）、公主楊盈（何藍逗 飾）、聰穎少年元祿（陳宥維 飾）和御前侍衛錢昭（王一哲 飾）等人經歷生死，患難與共的故事。

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《一念關山》劉詩詩睽違6年回歸古裝劇

這次是以古裝劇《步步驚心》走紅的劉詩詩在2017年與陳偉霆合作的《醉玲瓏》後，睽違6年重返古裝的作品。預告中，她穿著古裝的模樣讓人眼前為之一亮，網友紛紛表示「劉詩詩真的好適合古裝」、「古裝就是劉詩詩的統治區」、「劉詩詩的古裝真的漂亮到讓人失去語言能力」、「劉詩詩的古裝體態真的是好優雅」。

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劉宇寧首次擔任古裝劇男主角＋獻唱兩首OST

劉宇寧近幾年來演出多部熱播劇，包括《長歌行》、《安樂傳》等，得到不少關注與肯定。《一念關山》是劉宇寧首次擔任古裝劇男主角的作品，播出後立即登上熱議角色榜首。從一開始不被看好，到最後不論原聲台詞、演技和武打戲都受到觀眾肯定。歌手出身的劉宇寧也特別獻唱片頭曲〈奉上〉及插曲〈別夢寒〉，為連續劇增色不少。

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《一念關山》開播後聲量持續上升

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「《一念關山》」近一個月的熱門關鍵字，可以看到《一念關山》在11月28日首播後，除了立刻打破2023年愛奇藝開播熱度值最高紀錄，網路聲量也持續上升中，11月29日單日聲量就高達669筆，後勢看漲。

「《一念關山》」近一個月聲量變化（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月31日至2023年11月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『一念關山』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】