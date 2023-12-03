林襄平躺胸部豐滿堅挺被指隆乳　深宵發文訴：全世界都在逼我承認

「樂天女孩」啦啦隊人氣成員林襄，擁有甜美外型與驚人的身材曲線，累積了不少粉絲。



不過日前她先被Dcard起底了過去的舊照，之後又遭質疑32E的傲人上圍是「隆乳」加工而成，也讓她日前接受採訪時，大膽的請女記者驗貨。但即使如此，林襄的心情似乎也受影響，深夜在Threads上親吐心聲。

同場加映：林襄大方認微整形 但強調「胸是真的」要求記者出手摸胸驗明正身（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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林襄在Threads上發文欽曝心聲，無奈的感嘆：「怎麼感覺全世界都在逼我承認沒做過的事情，他們才會開心、才會滿意，當人好累」。而會有這樣的心情吐路，主要是日前林襄去整骨時拍攝的影片在網路上流傳，畫面中，只見她以躺臥的姿勢背對鏡頭，但胸前的32E渾圓卻沒有隨著躺下往兩旁移動，反而依舊隆起，因此才遭質疑是「假貨」，更遭網友批評「其實大方承認或許會比較好吧」。

同場加映：林襄整骨表情超痛苦「畫面卻意外香艷」主持功力成網民焦點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不過，林襄已不只一次強調自己胸部是自然天生的：「天生的！原廠！不用特別澄清。」至於10年前的舊照，她則大方承認有做微整，花多錢的是她的牙齒，一顆美白貼片就要2萬5到3萬（台幣，下同），「目前做8顆，上排牙齒就50萬，下排20萬，現在下排牙齒尚未完工」，因此加上其他項目，零零總總就要飆破百萬元。

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