五月天阿信涉假唱欺騙觀眾　恐被罰10萬人民幣　網民：假的真不了

五月天日前遭大陸網友指控，演唱會多首歌曲疑「假唱」，上海文旅局回應：「需要一定時間調查。」引發熱烈討論，相關話題甚至登上微博熱搜榜第一名。



日前有大陸音樂網紅麥田農夫表示，經過電腦程式鑑定後，發現五月天的上海演唱會有5首歌曲疑似是對嘴假唱。根據大陸《營業性演出管理條例》第28條指出，表演者若假唱就是「欺騙觀眾」，且依據該條例第47條，假唱者將會被罰人民幣5萬元以上、人民幣10萬元以下的罰款。

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部分大陸網友認為針對假唱的罰款太少，但也有許多歌迷支持五月天主音阿信，認為他每一場演出都相當賣力演唱，在微博留言區提到：「五月天很多歌曲都是自己創作的，而且很多正能量的歌曲，伴隨著很多人的學生時代，也給她們很多力量，反正我是不信假唱風波，真正的音樂人是不允許自己假唱的，一是尊重不遠萬里來支援他的歌迷朋友，二是對自己音樂的尊重」、「等調查結果」、「支持五月天」、「認為假唱的人不要搶票」、「這個博主明顯是吃到了流量，所以開始大量生產惡意、煽動言論、製造事端，這就是網路時代的雙面刃」、「真的假不了，假的真不了，支援查清楚別誤會了人」；也有粉絲剪輯出阿信過去在演唱會上走音、忘詞的片段，反駁假唱謠言。

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對於此風波，北京市文化市場綜合執法總隊回應，會將情況記錄下來，再根據情況進行判定。若後續有涉及調查的部分，會在官方平台公告，也表明五月天在北京的6場演唱會，官方都有安排執法人員在現場監管。

另外，五月天所屬公司相信音樂則在3日表示將全程直播台灣時間12月8日凌晨3點舉行的巴黎演唱會：「全程熱唱3小時，真正唱到天亮！感謝你們的真心讓五月天都聽到，邀請全球所有角落朋友一起參與」。

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