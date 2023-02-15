婆媳｜五月天躺着也中槍？孫子愛尖叫　奶奶怪媳婦懷孕時睇演唱會

不少爸媽相信胎教的力量！



自古流傳的胎教，都會建議媽咪在懷孕期間從事有益胎兒的行為，包括聽音樂保持好心情，就是為了在孩子出生前，提早打造良好環境，讓小孩一出生就能擁有快樂的情緒，甚至是贏在起跑點。

這位奶奶，五月天的歌也不算唱得很大吵耳吧！（按圖了解）

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五月天錯了嗎！

不過一位人妻卻因為奶奶對胎教有奇葩的想法而感到困擾，她在Facebook上發文抱怨，1歲大的兒子變得很愛尖叫，奶奶竟然怪罪她是懷孕時跑去看五月天演唱會，小孩被影響愛尖叫，一席話她聽得超傻眼。

帖文曝光後，網民們也都白眼翻到後腦勺了，有網友就說：

．「我懷孕8個月～照樣去五月天演唱會！我女兒現在三歲，學校英文考100，喜歡五月天是聰明的孩子！」

．「笑死！愛上五月天，永遠不會太遲～歡迎奶奶加入」

．「我都聽抒情樂，怎麼我女兒也很愛大尖叫啦」



不過網民後來越講越歪：

．「那很愛跳就是看阿妹了喔！跳三天三夜！」

．「五月天要出來面對了」

．「只好叫阿信出來道歉」

．「糟糕，那要請五月天出面回應一下嗎」

．「牽拖五月天，tag阿信開導奶奶」



看得出網友一片挺喜歡的音樂沒有錯啊。

揪出常見的胎教迷思

其實胎教最主要的核心價值就是，「將媽咪幸福的狀態傳遞給寶寶」，媽咪能健康快樂，寶寶就能感到愉快。若勉強自己在不愉快的狀態下進行，真的不是好事。

一般家長對於胎教有着許多疑問，無論是執行方式、成效，或是孕程中所衍生的大小問題。其實，孕媽咪千萬不要被胎教所左右，把最單純的母嬰連結變成捆綁着媽媽的枷鎖。

胎教不設限，媽咪喜歡就可以

胎兒5個月時已經發展出聽力，但隔着羊水、肚皮根本很難聽清楚旋律，媽媽真的不需要因此設限聽自己不愛的音樂啊。

另外，如果妳真的沒時間和胎兒說話，其實寶寶在肚子裏，本來就能感受到媽媽的心跳，又有羊水子宮溫暖的包覆，未必得靠外在聲音才會有安全感，新生兒調皮與否也與此無關。總之，原本甜蜜的親子互動不該變成媽媽的壓力啊。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：五月天錯了嗎！寶貝孫愛尖叫，婆婆怪罪媳婦懷孕去聽演唱會】