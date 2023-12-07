53歲莫文蔚結婚12年糖黐豆「無法跟老公分開超過3天」22字曬恩愛

53歲的莫文蔚集結30年出道精華，籌辦「莫后光年」特展，5日在台北正式開展，透露有意舉辦全新巡演，而她上回來台是4年前，碰巧台北大巨蛋已經啟用，她說要找時間去場勘看看：「當然有新的、更大的場地會更嗨，不過小巨蛋有這麼多美好的回憶，還是有不一樣的情懷，都（去）開！」令人期待。



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她現在認為巡演檔期不要安排太過密集，因為飛來飛去也不環保，想以更完善的方式籌備，而且人生當中有許多重要的事物，希望在工作、生活兩者之間取得平衡。她跟老公Johannes結婚12年，甜蜜稱老公此行愛相隨，尤其疫情期間與老公一起待在歐洲，感情更勝以往：「現在發現工作可以線上，不管在哪裡，他都可以陪著我。」已經無法忍受跟老公分開超過3天。

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莫文蔚更語出驚人表示重心都在「剛出生的寶貝」，是自己一手創造而出的超級英雄「莫貓寶貝」，概念來自透過分身表達心聲，她說：「多年來支持很多環保、愛護動物，這塊東西很重要，可以加強，多一個人來說這些話，設計這樣的漫畫人物，超級英雄，可以做她的故事，這是一個更好玩的故事。」

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