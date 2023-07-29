《乘風破浪5》參戰名單陸網瘋傳　莫文蔚楊茜堯朱茵曾樂彤都有份

《乘風2023》在上個星期迎來「成團之夜」11位姐姐們成功在當晚成團出道！沒想到如今網上卻開始傳出第五季的擬邀名單，引起網友們的熱烈討論。



根據微博上傳出的第五季《乘風破浪》邀請名單，其中包括32位女藝人，分別有：Selina任家萱、莫文蔚、朱茵、戚薇、應采兒、楊茜堯、曾樂彤、鄭秀晶等人！雖然名單上的姐姐們都很讓人期待，但大部分網友認為目前傳出的名單可信度很低，畢竟下一季《乘風破浪 2024》預計將在明年五月份開播，準確的名單應該在明年才會釋出。

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然而微博上不只傳出一張邀請名單，還有另一張名單中的姐姐們更加讓人難以置信，像是Selena Gomez。之前第四季的名單更是傳出Avril Lavigne會前來參加，結果她在採訪中直接發聲闢謠，否認了這份消息。此外，名單中還出現了大馬「四千金」的其中一員餘凱慈，網友們都對網上的擬邀名單感到傻眼：「太假了！」、「賽琳娜？有點不可思議」、「看到真的笑死」！

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不僅如此，名單中還出現了來自日本、泰國和越南的參賽者，其中包括花澤香菜、李海娜等，更誇張的事情是名單中竟然還出現踢館藝人和助攻藝人的名單。雖然網傳的消息似乎不太可信，但還是有很多網友希望節目組真的可以邀請到她們，尤其是從第三季開始就已經開始被Cue的姐姐們，像是應采兒、戚薇等人。

具體到底如何，我們還是等官方發佈的消息吧！

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