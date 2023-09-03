乘風破浪5｜參戰名單網絡瘋傳　驚見文詠珊莫文蔚洪欣朱茵葉蘊儀

大陸選秀綜藝《乘風2023》（浪姐4）已經在上個月完結，不少人都對新一季節目相當期待。近期在微博瘋傳一份「乘風2024陣容」，名單中不僅有謝金燕、安以軒、郭靜、梁又琳、卓依婷等5位台灣女星，更驚見南韓國民女歌手IU（李知恩）、日本聲優花澤香菜，以及因電影《初戀那件小事》爆紅的泰國女星平采娜。



【圖輯】點圖放大看網絡瘋傳的「《乘風破浪5》參戰名單」👇👇👇

+ 31

該名單包含36位參賽選手、6位踢館者，以及4位曾在節目中成團出道，回鍋擔任「幫唱」的女星，在近期引發大陸網民的熱烈討論。雖然有不少網民表示期待，但仍有許多人不相信該名單，認為內容「太離譜」：「IU怎麼可能會來」、「韓國籍無法參加吧」、「經過24日，還會請日本人？」（日本排放核電廠廢水入海），更有網民吐槽：「要不要我再給你寫一個第6季網傳名單？」

其實，《乘風破浪的姐姐》每一季都會有網傳參賽名單，不過錯誤率相當高，如加拿大天后Avril Lavigne、日本歌手LiSA、韓國歌手Jessi，都曾於前幾季被傳出加入，台灣藝人曾沛慈也曾傳出「3次面試通過」，但最後都證實是誤傳，曾沛慈更曾親自回應「連面試通知都沒收到過」。

【你可能感興趣】點圖放大看「上一季有什麼藝人參戰」👇👇👇

+ 28

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】