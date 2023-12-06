林襄狂被網民強迫認隆胸勁無奈　網紅嘆：不明白為何需向大眾交代

中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」的人氣成員林襄，因擁有精緻的五官和傲人的身材，每每在球場上的表演都讓觀眾看得讚不絕口，話題性十足的她先前在採訪中大方承認花了百萬台幣做微整，但32E的傲人上圍是真的，還當場開放女記者驗貨。對此，YouTuber蔡哥（蔡宜紘）也心疼發聲，表示不明白為何需向大眾交代胸部真偽，更無奈嘆「追殺的竟然有不少女孩子」。



擁有35萬訂閱的YouTuber蔡哥（蔡宜紘），昨（5）日罕見在thread上心疼發文，表示為何公眾人物要被迫地一直分享自己胸部的真假，他認為，「這比分享自己內褲顏色，還要私密非常非常多的東西，況且她還講過答案了！」此外，更令他震驚的是，追殺的竟然有不少女孩子，「這個同理心，我有嚇到。」

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事實上，林襄先前就被酸民批評「其實大方承認或許會比較好吧」。她也無奈在thread上曝心聲，寫道「怎麼感覺全世界都在逼我承認沒做過的事情，他們才會開心、才會滿意，當人好累」。不過，林襄已不只一次強調自己胸部是自然天生的，她也大方承認有做微整，花多錢的是她的牙齒。

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