尿道炎｜50%女性有尿道炎風險！林襄因1動作反覆感染 6食物防復發

尿道炎是不少女性的惡夢！台灣女神林襄亦曾反覆感染中招。想要尿道炎拜拜，有6種食物可幫手，3種食物要戒掉。



女性一生有50%尿道炎風險！林襄因忍尿反覆感染

根據醫學文獻統計，女性一生中罹患泌尿道感染的機會約50％，尤其30至40歲年齡層的女性，有近3成的人曾經罹患1次以上的泌尿道感染；更有高達20％至50％的人會反覆發生泌尿道感染，而且較年長的婦女復發率更高。

林襄因忍尿反覆感染尿道炎（網上圖片）

台灣啦啦隊女神林襄近期高曾在節目中透露，由於工作壓力導致長時間憋尿，引致尿道常被感染，有次驗尿就被醫師告知尿液中有95%的細菌感染量（正常值是5%），檢測結果相當嚇人。台灣家庭醫生歐瀚文指，女生因為生理結構關係，再加上敏感部位長時間悶住，非常容易被感染。若突然有一段時間覺得上廁所很痛，就要快點去看醫生了。

尿道炎反覆感染？3種食物要戒

台灣大研生醫藥師林東慶指，泌尿道感染其實就是發炎問題，如果尿道炎反覆出現，就要重新檢視自己的飲食是否恰當了，而有3種食物要戒。

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1.戒掉精緻飲食

精緻飲食指的是加工後的食品，如蛋糕、點心等，它們當中的高油脂、高精緻糖粉都會增加身體發炎、細菌增長的可能性。



2.戒掉刺激性食物

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如酒精、咖啡、麻辣鍋等都是具刺激性的食物、飲品，容易令讓身體出現發炎問題。



3.戒掉燥熱的食物

如是麻油雞、羊腩煲、炸雞等燥熱食物，它們會促使發炎更加嚴重，如果你是容易泌尿道感染的人，應該要避免。



防尿道炎復發 6食物幫到手

根據台灣身心科醫生賴建翰在一篇健康報道上的分享。尿道炎的復發率相當高，有6食物可以幫忙減輕泌尿道感染的復發率。

1. 多喝水

身體缺水時更容易引發泌尿道感染，常喝水能增加排尿，幫助身體將細菌沖出體外，防止泌尿道感染。 2018年的一篇研究顯示，每天至少喝 1,500 c.c.水的女生，降低了泌尿道感染以及復發的機率。

2. 蔓越莓

蔓越莓中的酵素可以改變膀胱的酸鹼度（istockphoto）

蔓越莓中的酵素可以改變膀胱的酸鹼度，讓細菌不容易附著在膀胱壁上，能降低泌尿道感染的機率，同時預防泌尿道感染一再復發。

3. 藍莓

藍莓作用和蔓越莓相同，能防止細菌附著於尿道。而且它還含有抗氧化的花青素，除了消炎還可以幫助抗癌。

4. 含維他命C的食物

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哈佛醫學院教授Dr. Suzanne Salamon指出，維他命C可以讓尿液更呈酸性，進而防止細菌滋生。人一日的維他命C建議攝取量為500-1000毫克，柑橘類、紅椒或奇異果等蔬果，都富含了維他命C。

5. 益生菌

益生菌為有益身體的微生物，能幫助腸道菌叢平衡，對人體免疫以及消化功能亦相當有益。而一些益生菌如乳酸菌等，能幫助女性預防泌尿道感染。有些研究還發現，益生菌能降低抗生素的副作用，另外，比起單用抗生素預防泌尿道感染，同時服用益生菌似乎更有效果。

6. 熊果葉茶

熊果又名熊葡萄、熊莓，是一種紅色的漿果。（istockphoto）

熊果又名熊葡萄、熊莓，是一種紅色的漿果。有實驗指出，熊果葉茶加上蒲公英的根與葉，能降低泌尿道感染的復發機率。

資料來源：hello醫師/HEHO