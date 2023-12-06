戀講嘢｜30歲女收錢陪食飯　拍拖唔成追10幾萬摸胸費　主持轟勒索

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯 (Ashina） 主持的VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》，最新一集請來一位報稱做「飯局妹」，收錢陪客人食飯的30歲女士Charlene，她說自己一向只陪食飯，但與一位客人培養出感情，不過被對方摸胸後，她堅持要追討十幾萬「摸胸費」及分手費，主持人聽到眼都凸，更直指她的行為是勒索！



Charlene說自己的工作是「飯局妹」。（ViuTV電視截圖）

Charlene報稱做「與胸有關的服務性行業」，是與交際有關的工作，在台灣會作「飯局妹」，雖然香港都有不少人做，但一般都做得較低調，主要工作是陪客人食飯聊天，一對一或一對幾的模式都會有，價錢方面則視乎飯局妹質素而定。Charlene說，以幾位主持等出道藝人為例，收費至少幾萬，每節約2至3小時。至於她自己，收費則4、5千起跳，Helen直言不會畀4千元與她吃飯，Charlene表示：「對方鍾意你就冇問題。」又說自己靠內涵搭救。

主持人認為有4、5千元不會找Charlene吃飯。（ViuTV電視截圖）

問到客人是哪類人多，她指是公司高層或者老闆級嘅人，最有錢的是一個係舊派豪門，身家以幾十億或百億起跳。至於入行經過，Charlene說自己曾被男人呃：「個男人承諾會照顧我，但係佢幾個月後飛咗我，嗰陣時事業愛情都冇，又冇錢，個Friend介紹我去食飯。」自此，她的愛情觀有所改變，覺得「唔好拍拖，直接講錢，無拖無欠」主持人問她買到樓未，Charlene說一早買咗。

Charlene雖然講錢行先，但都與客人產生了感情，令自己陷入「愛情勞資糾紛」。（ViuTV電視截圖）

之後她分享與其中一位客人的「愛情勞資糾紛」，對方是40出頭、樣貌正常但有拍拖的老闆仔，跟其他客人不一樣，不會只貪圖她的身材或講黃色笑話，又對她很好；有次對方錫了Charlene之後，她便「沉船」，又說：「佢有問過我上唔上房，但我冇應承，由錫呢下開始，所有嘢都Out of我expectation……」二人去了後樓梯，都有被摸私人部位，雖然她一時指對對方有好感，想發展愛情關係、做地下情人都好，不過一時又認為要收錢，並說：「一係唔好攞，一係就攞我心目中想要嘅價錢，因為我鍾意佢，所以我Prefer唔講錢但Keep住長期嘅關係。」193問Charlene覺得若果其他人想摸她的胸，要收幾多錢，她竟答：「十零萬啦。」193嚇呆並說：「你個胸好貴！」

Charlene認為若有人要摸她的胸，要收取十幾萬。（ViuTV電視截圖）

幾位女主持甚至指，即使做援交、身體有更進一步的親密接觸都不需要10萬，浩南更認為她有「劏水魚」之嫌，尤其事前冇講清楚收費、戀人與客人間的界線又不清楚，很易令對方誤會。事發後對方變得冷淡，但兩個月後都有再約Charlene，Charlene說自己每次見對方前都會推掉所有工作、以最佳狀態見對方，又自費買一條很貴的裙子去跟對方約會等等，見多幾次後，對方又出手摸胸，然後又消失，Charlene坦言「聞到𤓓味」，覺得對方想「𡁻完鬆」，但主持們都覺得對方沒有「𡁻」，193甚至提出一個比喻，大家去食飯，女方突然額外送甜品，然後卻說要收費等等，難免令女方覺得被敲詐、不想繼續，之後Charlene稱：「我原意係希望人同錢都要。」眾主持不禁直斥她貪心。

193嚇一跳，直指Charlene個胸好貴！（ViuTV電視截圖）

Charlene身穿的，正是她為這位客人購買的貴價戰衣，她說希望令對方有面子；但隨著關係結束，她把這條裙送給節目組的「戀擺嘢」環節。（ViuTV電視截圖）

Charlene堅持要收摸胸錢，講到如何定價，她覺得應靠相處時間衡量：「我同佢都識咗大半年，我覺得十零萬卦，除開都係一個月一兩萬。（如果係長遠關係會唔會唔收錢？）我諗再耐啲囉。」不甘心的Charlene在半年間多次向他追討「分手費」，起初只是用訊息，對方付了一、兩次就停止，她其後甚至聯絡對方同事，叫他向事主追數，幾位主持都認為離譜，因為同事本來未必知道他有搵「飯局妹」的習慣，不過此舉的確迫到對方付清剩餘尾數，對方向Charlene說：「你以後唔好再搵我哋！」而她收齊錢後亦封鎖了對方，又稱：「以後唔好再講愛情，專心工作，同啲人食吓飯就算。」不過，幾位主持亦老實不客氣地指Charlene的行為其實等同勒索。

幾位主持都有各自講自己的看法，又認為Charlene其實是勒索，並且騷擾到事主的同事。（ViuTV電視截圖）

原來Charlene本身也不是什麼素人，本名「曾上游」的她做過護士、私影妹，曾多次接受不同媒體訪問，早於25歲時已表示自己在內地和澳門持有五層物業，而19她更在元朗置業。她於訪問中承認自己曾財迷心竅、進行過一次收費十萬的不道德交易，但以後不會再接受。Charlene又曾於IG貼上自己的Payme Code，寫下：「任何陌生異性，想和我聊天的，不要Say hi，先直接發個HKD1000紅包打招呼，然後再說話。」而她亦非首次現身ViuTV節目，早年曾上過《晩吹-啪啪Partner》做嘉賓，分享夜蒲交友攻略。

曾上游係一名攝影模特兒，除咗為ViuTV節目擔任嘉賓之外，亦拍過幾部內地電影，包括《通山之戀》、《軍營之旅》、《月光光心慌慌》（IG圖片）

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