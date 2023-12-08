林襄夢見「嘴巴含著一東西」網上解夢發現係吉兆　隨時準備發達

中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」的人氣成員林襄憑藉火辣的身材和精緻的五官收穫大批粉絲的喜愛，時常在社群媒體分享日常的她，5號也透過Threads發文透露自己夢見嘴巴裡有「狗屎」，嚇得她整晚不敢將嘴巴合上，事後，她也在網絡上搜索相關夢境解析，意外引起討論。



林襄5號透過Threads發文透露，前天夢見嘴巴裡有狗屎，「超煩的，嘴巴整晚都不敢合起來」。林襄說自己是第一次夢到狗屎，還笑虧：「是不是因為KIMI（指樂天女孩隊友張雅涵）前幾天踩到狗屎」 。對此，KIMI也在貼文底下回應：「牽拖」。

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有趣的夢境也引來網友的熱烈討論，紛紛表示「哈哈哈哈哈好有趣的夢」、「一般來說，夢見大便是吉兆，預示著情況好轉」、「大概是快要中樂透的預兆」、「想像力很豐富」、「快買彩劵」。

另外，林襄也不放棄在網絡上搜索相關夢境並在個人IG Story分享夢境分析，她實際搜索後發現「夢見嘴裡有大便，預示財運佳，近期將會得到一筆不斐的財富」。

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