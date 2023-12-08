BLACKPINK全員續約YG股價急升　Jisoo IG用一張舊相曬「團魂」

南韓人氣女團BLACKPINK日前傳出全員續團體約好消息，中止自8月以來關於四位成員動向的各種揣測與流言。在6號續約消息曝光後，也傳出YG股價飆升回溫，挽救公司目前岌岌可危的事態。不過關於個人合約部分，目前仍是在協商中。



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在成功續團體約後，大姊Jisoo在IG Story發布一張四人的舊合照，並簡單寫下團名與黑色、粉色的愛心表情符號。這個舉動也讓粉絲直呼感受到滿滿團魂，另外，繼她與演員安普賢的短命戀告吹後，隊友Jennie與BTS的V戀愛也似乎宣告結束。

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