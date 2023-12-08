BLACKPINK全員續約YG股價急升 Jisoo IG用一張舊相曬「團魂」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
南韓人氣女團BLACKPINK日前傳出全員續團體約好消息，中止自8月以來關於四位成員動向的各種揣測與流言。在6號續約消息曝光後，也傳出YG股價飆升回溫，挽救公司目前岌岌可危的事態。不過關於個人合約部分，目前仍是在協商中。
【相關圖輯】2023年IG百大富豪排行榜 Lisa「業配價曝光」出一篇文夠買一棟樓（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
在成功續團體約後，大姊Jisoo在IG Story發布一張四人的舊合照，並簡單寫下團名與黑色、粉色的愛心表情符號。這個舉動也讓粉絲直呼感受到滿滿團魂，另外，繼她與演員安普賢的短命戀告吹後，隊友Jennie與BTS的V戀愛也似乎宣告結束。
【圖輯】點圖放大看更多Jisoo IG相👇👇👇
+33
Yahoo搜尋人氣榜2023｜姜濤穩守第一炎明熹力壓MIRROR 尹光上榜JENNIE驚傳與V@BTS低調分手 戀情傳足一年多 證據多卻從未認愛BLACKPINK確定全員續約 YG對外宣布「簽訂團體專屬合約」解構BLACKPINK Jennie 3日常造型：尋穿搭靈感、牛角包手袋成新寵BLACKPINK出席國宴 英國網紅坐旁邊！Rosé、Jennie1句話證姊妹情Lisa現身歐聯賽場撐巴黎聖日耳門 曾與球隊前當家球星傳緋聞
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】