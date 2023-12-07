JENNIE驚傳與V@BTS低調分手　戀情傳足一年多　證據多卻從未認愛

南韓女團BLACKPINK成員Jennie與防彈少年團（BTS）成員V於2022年傳出熱戀，未料時隔一年多，卻被相關人士爆料兩人疑低調分手。



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2022年Jennie與V被爆料在南韓濟州島約會，而在2023年5月時有一段影片目擊疑似是兩人在法國巴黎街頭約會的影片在南韓國各大社群平台上瘋傳擴散開來，更有眼利網友發現，後方跟隨的疑似也是雙方經紀人，且畫面中牽手的情侶穿搭和V與Jennie在社群平台上發出的照片幾乎一模一樣，似乎間接證實戀愛傳聞，不過雙方經紀公司一年多來都沒有正面回應他們的戀愛消息 。

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未料近日韓媒《JTBC》報導，演藝圈相關人士爆料稱兩人已經「整理完彼此的關係」疑似已低調分手。而Jennie所屬的團體BLACKPINK 6日才確定全員與YG娛樂續團體約；V則預計在12月中入伍服兵役。

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