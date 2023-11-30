BLACKPINK出席國宴　英國網紅坐旁邊！Rosé、Jennie1句話證姊妹情

韓國女團BLACKPINK近期在各方面都引起話題，特別在續約問題上，引起了不少網民好奇。雖然成員們在世界巡迴演唱會後，大部分時間都各自發展，不過在近日獲邀的國宴上，4人再度合體。有份同樣出席的英國網紅，日前於社交媒體，重述當晚情況，表示坐在她們的旁邊，而Jennie及Rosé的一句話，更揭示了她們之間的姊妹情！



早前BLACKPINK獲邀出席國宴，引起不少人關注。當日南韓總統尹錫悅外訪英國，王室便於晚上設宴歡迎，並邀請相關人士參與，包括海外人氣度高的BLACKPINK。成員們穿著華麗優雅到達現場，在國王查理斯三世致辭時，更獲特別點名讚揚，指她們給全球帶來正面影響。Rosé事後亦於社交媒體，分享當時片段，可見成員們都喜出望外，四處張望坐在不同位置的大家，顯得非常可愛。

早前BLACKPINK獲邀出席國宴，引起不少人關注。(IG@roses_are_rosie)

BLACKPINK成員們其後亦被授予大英帝國員佐勳章。大英帝國勳章一般分為5個階級，而BLACKPINK獲頒的為「員佐」級別，由於在2021年聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的倡議工作中表現優異，因而獲得此等榮耀。除了BLACKPINK，樂壇天后Adele、Elton John及Ed Sheeran也曾接受勳獎。

BLACKPINK成員們被授予大英帝國員佐勳章。(IG@jennierubyjane)

坐擁578萬追蹤者的YouTuber Korean Englishman，日前於社交平台分享有份參與盛宴，並幸運地獲安排坐在BLACKPINK成員的旁邊，「一周前我們收到出席國宴的邀請，初時感到難以置信。」他們憶述當晚需要配襯白色煲呔，抵達門口時，可見守衛戴上金頭盔駐守，而在他們進內與國王握手時，查理斯亦開玩笑地問他們現在有多少粉絲，場面非常輕鬆愉快。此外，Ollie更向尹錫悅以韓語表示，「我練習了（韓語）很久，但至今仍不熟練。」對方亦稱讚鼓勵他說得很好。

英國網紅憶述坐在BLACKPINK成員們旁邊。(IG@koreanenglishman)

Ollie和Josh開設的YouTube頻道「Korean Englishman」，坐擁578萬名追蹤者。(IG@koreanenglishman)

Rosé和Jennie一句話證姊妹情

當他們進入晚宴場地後，Ollie發現座位牌後表示，「這很有趣，坐我旁邊的人名字叫『Rosé』，Lizzie旁邊的人叫『Jennie』，而Josh旁邊的人叫『Jisoo』！」由於BLACKPINK成員被分配坐在不同位置，Josh憶述當時Jisoo與旁邊女士以英語交談，雖然對話流暢，但她略顯徬徨，於是Josh主動幫助對方翻譯，「她的表情就像是『天啊！非常感激你！』態度非常甜美親切。」

而遠處的Rosé和Jennie，亦擔心Jisoo感不安，向Ollie問到Josh是否擅長韓語，「我回答『是的』，她們的表情就像放下心頭大石，『感謝！Jisoo得悉我們分開坐後感到很有壓力！」最後Josh更形容Jisoo個性謙虛親切，非常容易交談。這同時可見出，BLACKPINK雖然分開坐，但仍心繫對方，會互相關顧對方，盡顯超深厚的姊妹情！

資料來源：YouTube@koreanenglishman