年少日記｜36歲盧鎮業自揭一度陷入低潮　一原因被女友廖子妤鬧爆

現年36歲的香港演員盧鎮業，今年在《年少日記》中飾演中學老師，為了找出班上企圖輕生的學生，不得不重新面對充滿暴力與遺憾的童年往事。而盧鎮業日前也接受台媒《TVBS新聞網》專訪，談到了自己過去曾經遇過的低潮時期。



盧鎮業坦言，自己有過1、2年狀況很不好的時期，「當時我家裡有發生了一些事情，加上我又失戀，所以在當時就感覺整個生活沒有重點，有點不知道怎樣走下去這樣」。不過盧鎮業指出，自己當時很常跟一位朋友透露心情，對方不斷的對他耳提面命，要他對自己好一點：「我當時聽不明白那是什麼意思，但當我跟別人相處時，那句話就是常常會在我耳邊響起。」

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直到走出了那樣的低潮期後，盧鎮業才漸漸體會到話中的含義：「這句話聽起來沒有什麼道理，是每個人都懂的道理，但很常就是沒有這麼理性，所以我很感謝那個朋友當時不斷的這樣提醒我，因為這樣才慢慢地找回生活的重點，能夠比較具體的過生活。」

而與廖子妤穩定交往的盧鎮業，被問到心事是否會與女友訴說，他苦笑直說：「她常常罵我都不分享自己的事情，每次都很理性的分析別人的問題，但從來不會真誠的把自己最擔心的問題拿出來講，明明就是從你的樣子已經看起來是不OK的。」

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電影《年少日記》中，盧鎮業飾演的老師最後因為心中的枷鎖與老婆分開，被問到現實生活中與女友曾因為這樣的事情大吵過嗎？盧鎮業笑說：「也還沒有到吵架啦！但是就是會讓她擔心，而也沒有得到的答案，其實就跟片中我的角色跟他老婆的情況很像，因為那個事情的嚴重性很大，但是到我生活也是同質，只是沒有那麼強烈而已。」

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