《年少日記》導演卓亦謙與校長對談：盼孩子受困說出來為心靈減重

「我未必可以幫到你，但我會陪住你。」電影《年少日記》中，鄭Sir這樣安慰情緒受困的同學。香港不少學童可能亦正面臨學業、家庭或社交等種種不為人知的困難，他們需要的，也許不是一個解決問題的說法，而是一種陪伴與理解。



剛於台灣金馬獎獲得最佳新導演的《年少日記》導演卓亦謙，回港即馬不停啼連環謝票，電影票房截稿前已衝破千萬大關。他日前重回電影中重要的學校場景，平庸哥哥禮堂中羨慕資優弟弟的鋼琴表演、老師們討論無署名遺書的會議室，都是在天水圍潮陽百欣小學中拍攝，羅宇彤校長借出校舍，更與家長同學們粉墨登場，一起擔當臨時演員，他說想支持導演、支持港產片，更是支持故事中給予空間讓各界反思的深層意義。



當卓亦謙導演遇上潮陽百欣小學羅宇彤校長，兩個身處不同崗位的大人，他們對香港學童的壓力各有體會與感想，但共通的都希望香港孩子們能快樂成長，受困時學會說出來找人幫忙，說不出來也不用勉強，一時之間解決不了沒關係，抒發了就可為心靈減重。有時候大人的陪伴與理解，比批判更有用。



（廖雁雄攝）

🔑香港孩子讀書壓力大

卓：香港小朋友讀書壓力一向好大，今次寫入故事中，我都有加入一些自己的感受，疫情期間大家有更多時間在家，瞓多一點、和家人相處多一點，壓力的確會減少。現在復常，不止小朋友，相信對大人都一樣，當有一段時間壓力減少，現在要重回戰場，自然會覺得好大壓力。

羅：小朋友讀書一定有壓力，完全躺平無壓力並唔現實，學習要有適當目標，但作為校長，我會希望達到平衡，現在學校興趣班增加至50多組，我們想學生讀書雖然辛苦，但在學校都玩得開心，尤其是疫情後學生們的確需時適應，我好想學生想到回校是開心的，能有愉快心情有效學習。

我們亦常常鼓勵同學每個人都有不同才能，當學霸不會被視為唯一成就，在藝術、體育等方面有傑出表現一樣係有成就，小四學生在濕地公園為遊客講解展品都是成就，學校同家長如能畀多點機會小朋友，他們會覺得被認同，會覺得開心。

小朋友讀書一定有壓力，學習要有適當目標，但我希望可達到平衡，想學生在學校玩得開心，能有愉快心情有效學習。 潮陽百欣小學羅宇彤校長

（《年少日記》劇照）

導演與校長因電影而相遇，他們都認同，劇情中學童受壓其實不只是情節，更是現實，一齣電影，他們各有反思。

🔑《年少日記》的反思

卓：好多觀眾睇戲後同我分享他們的自身故事，每個都好觸動我，我唔係專業人士，我根本提供不到任何解決方法，拍攝時我並不相信會有很多人想看這齣戲，但我拍這個故事，是盼望大家都願意將困難和唔開心說出來，最少心裡會舒服一點。

我是一個不太會說出心底話的人，患抑鬱時我也沒有特別和家人提及，有時唔開心並不容易說出來，因不知從何說起，又怕說出來令身邊人難過，但其實未能即時解決也沒所謂，不要害怕說出來，不要困死自己。

雖然拍攝《年少日記》時我好擔心，怕做得不夠好，但拍完後先發現原來我真係好鍾意拍戲。其實我好幸運，因為我知道自己想要做什麼，未來我希望有機會到學校同學生交流，可能都係因為我想好似返到以前，話畀小時候的自己知，「阿謙仔，你如果知道自己喜歡咩，就要窮追猛打，唔好放棄，原來好多人長大了都唔知自己鍾意咩嘢，所以你搵到鍾意的事，就要捉實佢。」

羅：電影中小朋友遇到的壓力，例如家庭、學校、朋輩影響等都很真實並立體地呈現，我鼓勵同事一同看這部電影，會同老師們一齊去反思點樣可以做得更好，點樣可以更關顧到小朋友，在他們需要時提供幫助。

每個觀眾看戲後向我分享的自身故事，都好觸動我，我不是專業人士，我提供不了任何解決方法，但正如我拍這部戲的盼望，把困難和不快樂說出來，最少會舒服一點。 《年少日記》導演卓亦謙

《年少日記》劇照

人生總有不快樂的時候，可是人愈大，愈難把心中不快說出來，不想說不懂說，只把情緒問題壓下，情願諱疾忌醫。

🔑正向面對情緒問題

卓：小時候讀書唔好，我會怪自己，自責不夠努力，到長大後才想明白，其實我是不開心，影響了學習的動力；我好認同校長的看法，好希望大家討論情緒困擾可如討論傷風感冒一樣，兩者性質其實好似，遲早會好返，大家不應該諱疾忌醫，要理解求助是很普通的事。

羅：情緒受困就找人溝通，不用積累，有時別人提醒一句已可茅塞頓開，大人都有大人的壓力，要正向去諗，總會過去，在壓力漩渦中感到難受需要幫手很正常，這個艱難時刻每個人都會遇上，好似香港社會情緒病都愈來愈普遍，大家把困難拿出來說，不要避忌，尋求專家疏導才可早日解決問題。

（廖雁雄攝）

受困時成人也不懂面對，於小孩子而言就更難，導演與校長坦言他們也走過小時候，回首當時此刻，他們都覺得有些東西可更早讓孩子學會。

🔑小朋友需要學會．．．

卓：不論大人或小孩都一樣，要接受自己會有唔開心的時候，要接受人生總有傷口，不可能永遠開心，遇過痛苦更會珍惜當下，我認為最重要讓孩子學會不要藏起內心感受，雖然很難，雖然大家會怕被標籤，但說出來就會有轉機，這是我從女朋友身上學會，她教我要分享感受，不要吝嗇說愛，不開心亦要分享。

羅：每個人成長總會有好多挫敗，孩子們需要學會接納自己，認識自己同時學會關愛他人，亦要學會點樣處理自己的情緒，培養足夠抗逆力，學校都有成長課、講座等教他們面對壓力同未來的困難，希望他們認知身邊有支援，學會分享與抒發感受，不會走到極端的一步。

當沉沒在情緒漩渦，有時候身邊人的一句關心說話或已可拉回溺水者。學童正焦慮，導演與校長很想向他們說上這一句。

🔑想向受情緒困擾的孩子說的一句話

卓：每個人唔開心原因好複雜，好難一概而論，我會同佢講，「唔開心係OK的，唔好怪自己，好多嘢都唔係你的錯」。

羅：我有認真睇戲，我想借用電影中的一句，「如果你願意的話，我會陪住你」，有時候陪伴比一切都更重要。

人生就是在起跌中徘徊的成長長途賽，跌倒後再站起來，就能重新進發，認知想要的幸福，就是努力邁步的方向。

🔑幸福是…

卓：我覺得幸福是我可以言行合一，好自在地做自己，想笑就笑，想喊就喊，接受自己所有的缺點，我現在也努力做緊。

羅：我覺得首先要身體健康，做到自己想做的事，我喜歡教育，現在我可以從事教育，並且做校長這崗位帶領老師，是實現了自己的抱負，這在我心中是一種幸福。

（廖雁雄攝）

學童壓力短期內難解，如導演如校長如你如我的大人們，總有可以伸出援手的地方，在不同的崗位擁抱受困的孩子。

🔑成年人可以做的事...

卓：開拍的時候我好不安，怕消費了這個議題，怕人看後模仿，但我真的好想有機會同大家去傾，把問題拿出來討論，好多人問我下一部電影的計劃，我不想太急去做，正因我仍有好多問題得不到答案，我會想試下走入校園，參加講座同大家交流。

最近我亦幻想利用片中的小河馬，創作有關牠的單元小故事，例如牠如何學識欣賞自己，又例如牠誤會河馬爸爸不喜歡自己，透過溝通才知道爸爸愛牠，這樣也很有意思，不一定要沉重，不一定要用電影去反映社會問題，好多不同方法都可以去試。

羅：學校一直好關心同學的情況，疫情前學校一直有做「袋鼠爸媽」，由老師去關心有需要的小朋友，好似袋鼠媽媽一樣陪住佢哋同佢哋傾心事，亦會進行家訪，現在已經重啟，並將兩者合而為一，老師同小朋友先建立良好關係，大約明年初再去家訪，和家長一齊支援孩子的成長。