年少日記影評｜一位演員極搶fo　從鄭中基韋羅莎等好戲之人中突圍

你有沒有寫日記的習慣呢？一本寫上自己每天生活瑣事的筆記簿，長大後拿起日記一看，總是回眸著少年時期經歷過的歲月，悲喜交集。曾執導短篇作品《至少在夢裏》、編寫《今晚打喪屍》與《殺破狼．貪狼》劇本的卓亦謙，首部自編自導電影作品，藉著一本日記和一封遺書，勾起了主角對年少時的創傷。《年少日記》卓亦謙首部編導劇情長片，表現成熟自如，平實自然的格調，探討今天社會關注的問題。



《年少日記》故事從一封在校內發現的自殺遺書開始，在學校任教的鄭Sir，為了保護這位學生，於是便與社工一起跟其他學生們了解，希望知道更多關於校內學生們的情況，以及尋找這位學生，希望他能夠走出陰霾，刻下他卻發現，學校裡一直發生不少的欺凌事件。這刻，鄭Sir便漸漸發現自己並不了解他們之餘，同時亦讓他不禁回想起年少的時候，一段難以忘記的往事…

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卓亦謙首部自編自導的作品，選擇以一個比較沉重的題材，藉著這個故事的創作，探討今天青少年受到學校和家庭的壓力和困擾，選擇放棄生命，自殺輕生，解決眼前問題。無可吾認，這個題材並不容易駕馭，身為導演和編劇的卓亦謙，透過不同的人物視角，今天的學生自殺問題，回眸過去不愉快的童年。

年少時期的鄭Sir，在一個富裕家庭中成長，父母對他的要求甚高，一直受到他們的嚴苛教導，希望自己的兒子養育成才，可是，在他的童年，並不是跟一般的少年般的愉快，昔日的日記，今天的遺書，不同的文字，對鄭Sir來說，一字一語，刻劃在他的心坎中，久未釋懷在文字裡的無助與悲痛。今天的他，同樣地承受著不同的問題，學校裡他跟同學之間的關係，他們互相之間被受欺負，同學受到的壓抑，導致步進人生的終結，他只是希望阻止悲劇的發生，與此同時，他跟妻子雪兒之間的婚姻感情，鄭Sir其實一直就乏略了如何去跟他們溝通，嘗試了解他們，解開他們的心鎖。可是，他們只是把瑣事一直埋藏在心底裡，難以啟齒的過去，未能解開心裡的鬱結。

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整部作品的氛圍十分沉重，題材嚴肅，不論在導演的技巧與劇本的撰寫方面，卓亦謙具有水準之上的表現，能夠精準地掌握整部作品的氛圍和格調，透過主角的成長，平衡敘事的剪接方式，刻劃著對於主角一直承受著的抑壓和傷痛，細緻地呈現著人物的心境層次，形式互相之間的人物設定對比。此外，卓亦謙於影片中留下了不少的伏筆和細節，讓大家觀看的時候，也會細心留意到導演的用意（若然有看過《至少在夢裏》的話，或許會對當中的情節會有一點的熟悉），從觀影的過程裡，劇本著筆於的人物設定及故事發展，有著更深入的了解。

近年在不少香港電影中負責攝影的流星，這次他於《年少日記》中，以不少的手搖拍攝，既是能夠呈現出故事的寫實，讓觀眾能夠感受到片中人物承受的情感，直到最後的一場，鏡頭不再搖動，但是定鏡的運用，倒是從靜止的空間，仍然感受到那無助的餘悸。

片中幾位主要的演員，表現各具特色，盧鎮業、鄭中基、韋羅莎、陳漢娜、梁雍婷等等的演出，透過他們的表現與發揮，能夠表現著角色的性格，演出恰到好處，觀眾能夠感受到角色在電影中所帶來的遺憾。不過，要數到最為驚喜的演出，莫過於早已在《流水落花》和《七月返歸》中已見突出表現的黃梓樂，今次在《年少日記》的表現同樣突圍而出，他的戲份其實並不多，但是每一場的演出，都能夠展現著自然真情的演繹，精準細膩的演出，令人留下更深刻的印象。

不能否認，觀畢《年少日記》之後，心裡一直不斷地被電影中的情緒牽動著，電影裡那份難以自拔的心情，一直地在沉澱著，刻下卻慢慢地思考著整部作品的創作方向和用意，少年自殺是電影的前設，主軸是面對過去的悲痛，如何療癒創傷的後遺。作為第一部自編自導的作品，身兼多職的卓亦謙，電影延續了《至少在夢裏》的元素和題材，影片整體表現十分突出，風格平實自然，導演技巧準繩，完整的劇本，流暢的剪接，呈現著電影的氣氛和格調，深深地感動著。

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