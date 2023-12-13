與大S離婚兩年曬超長親筆信　汪小菲自揭陷低潮：不停嘔吐冒冷汗…

2021年大S與汪小菲離婚後努力打拼事業，期間曾因為離婚協議而鬧上法院。10號他罕見曝光手寫信，這封信還長達5000多個字，內容透露昔日陷入低潮時，「不停地嘔吐、全身冒汗，聽到手機震動的聲音就會立刻加重焦慮症狀」。



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汪小菲近幾年努力經營創業品牌，10號是三周年紀念，他罕見曝光親筆信還自虧是在寫「小作文」，親吐這些日子以來的艱辛過程。他坦言，一開始原以為很順利，但其中遇到一些原因讓他情緒陷入低潮，「情緒跌宕起伏，每天只能窩在沙發裡，見不了一絲陽光，有時候恨不得躺在沙發底下找著縫躲起來」甚至還影響到身體狀況，「不停地嘔吐、全身冒汗，聽到手機震動的聲音就會立刻加重焦慮症狀」，他最後毅然決然將手機關掉，靠著與家人視訊聊天當成他的動力。

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此外，汪小菲也提起疫情間赴台探望家人的心情，「畢竟再過去又要30多天，經歷了5次往返，工作和生活及心理壓力，我都感覺折騰不起了」，後來他深刻反省，認為不能讓家人、合夥人感到失望，於是乎重新振作勇敢繼續向前。

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親筆信一曝光，網友們紛紛留言讚他的字跡好看：「現在能寫這麼好看的字，真是很少見了」、「拋開人品和那一點火就著的暴躁脾氣。有一說一，這字是寫得真不錯，表示不是學渣」；不過，也有眼利網友拿出過去他給大S寫的借條相比較。

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