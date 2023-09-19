大小S怒告台灣最強狗仔求償400萬台幣　葛斯齊要求傳喚1藝人作證

台灣藝人黃子佼月前捲MeToo毀滅性爆料大小S（徐熙媛、徐熙娣）吸毒，「最強狗仔」葛斯齊隨後宣稱見過大小S的藥頭，遭大小S提告求償400萬元（台幣、下同），台北地院昨（18）日開庭。



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小S今年6月23日臉書發出聲明：「關於葛斯齊先生於2023年6月21日，在三立電視台《娟我什麼事》節目中，與大小S（徐熙媛、徐熙娣）相關的所有不實指控，均未經查證，其言論已嚴重侵害大小S名譽，經紀公司已委託律師蒐證並盡快提告！因此若再有任何媒體捕風捉影引述上開不實報導，侵害大小S之名譽者，其將委任律師立即採取法律訴追程序，絕不寬貸。」

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大小S委任律師向葛斯齊提起侵害名譽權民事訴訟，兩人各求償200萬元，共求償400萬元，並要求葛斯齊將判決主文刊登在個人臉書。大小S委任律師在法庭上強調，葛斯齊所稱「不詳姓名販賣毒品藥頭告知曾將毒品透過黃姓藝人轉交大小S」，僅引用可信性存疑的黃子佼、大S前夫汪小菲言論，未經合理查證，尤其轉讓毒品是重罪，難以想像藥頭會主動向記者揭露犯罪行為。

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葛斯齊昨日親自出庭辯稱，去年11月和友人到酒店，聽到有藥頭告訴他這個消息，這些是可受公評之事，他只是單純陳述、分享過去採訪的經驗，沒有主觀個人意見、捏造，黃子佼、汪小菲都曾公開爆料大小S吸毒，他不解為何大小S只有告他，卻沒有對黃子佼、汪小菲做任何法律動作，他聲請傳喚黃子佼出庭作證。全案定10月30日將再開庭。

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